Fußball-Bezirksliga Nachgefragt: „Interesse ist gleich null“

Gipfeltreffen in der Bezirksliga Hochrhein: Der TuS Lörrach-Stetten gastiert bei Mettingen/Krenkingen.
Angepfiffen wird die Partie, die von Ralf Brombacher geleitet wird, am Sonntag um 15 Uhr. Mit einem Sieg dürften die Stettener schon einmal die Getränke für eine mögliche Meisterfeier kalt stellen. Dann würde der Vorsprung des Teams von Trainer Andreas Schatz zehn Punkte betragen. Doch inmitten der Vorbereitungen auf das Topspiel herrscht rund um die Tullastraße etwas Unruhe. Nachdem gegen Buch nur ein Unentschieden heraus sprang, ist die Diskussion um das Pokalfinale allgegenwärtig. Schatz bekräftigt nun allerdings, dass sich seine Schützlinge davon nicht beeinflussen lassen werden.