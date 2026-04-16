Fußball-Bezirksliga Nachgefragt: „Interesse ist gleich null“

Angepfiffen wird die Partie, die von Ralf Brombacher geleitet wird, am Sonntag um 15 Uhr. Mit einem Sieg dürften die Stettener schon einmal die Getränke für eine mögliche Meisterfeier kalt stellen. Dann würde der Vorsprung des Teams von Trainer Andreas Schatz zehn Punkte betragen. Doch inmitten der Vorbereitungen auf das Topspiel herrscht rund um die Tullastraße etwas Unruhe. Nachdem gegen Buch nur ein Unentschieden heraus sprang, ist die Diskussion um das Pokalfinale allgegenwärtig. Schatz bekräftigt nun allerdings, dass sich seine Schützlinge davon nicht beeinflussen lassen werden.

Herr Schatz, wie sehr beschäftigt die Mannschaft die Diskussionen um das Pokalfinale?

Oh, das ist einfach. Das interessiert die Jungs null. Franco (Viteritti; Anm.d.Red.) setzt sich da ein. Wir haben da vollstes Vertrauen. Unser Fokus liegt auf dem Sportlichen. Das können wir beeinflussen. Wir freuen uns auf das Spiel am Sonntag.

Nehmen Sie nach dem Remis gegen Buch nun mehr Druck wahr?

Nein, das würde ich nicht sagen. Das Ergebnis gegen Buch ändert nichts daran, dass wir am Wochenende gewinnen wollen. Klar ist auch, dass die Mettinger gewinnen müssen, wenn sie dranbleiben wollen.

Mit dem 2:2 gegen Buch endete auch eine famose Heimserie. Wie wurde die Partie aufgearbeitet?

Wir haben nichts Spezielles thematisiert. Die Mannschaft weiß, worum es am Sonntag geht. Schön ist auch, dass Fabio (Viteritti; Anm.d.Red.) wieder dabei sein wird.

Haben Sie Mettingen/Krenkingen mal beobachtet?

Nein, ich habe eine Familie (lacht). Aber klar, sie spielen eine konstante Runde und verfügen über eine kompakte Mannschaft. Wir wollen unser Spiel durchziehen. Gelingt uns das, haben wir gute Chancen, als Sieger hervorzugehen.

Was erwarten Sie denn für ein Spiel?

Das ist eine gute Frage. Ich gehe mal davon aus, dass Mettingen uns etwas kommen lassen wird und uns mehr den Ball überlässt. Sie werden über Umschaltaktionen kommen. Da müssen wir auf der Hut sein.

Das Gespräch führte Fabian Schreiner