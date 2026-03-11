Frommerns Spielertrainer trifft im Nachholspiel in Laufen auf seinen Jugendverein. TSV Straßberg steht vor intensiven Wochen – der Auftakt steigt gegen Hardt/Lauterbach.
Für den TSV Frommern (25 Punkte/Tabellenplatz 12) steht am Donnerstag (19 Uhr) ein wichtiges Nachholspiel des 18. Spieltags in der Fußball-Bezirksliga an. Die Mannschaft von Spielertrainer Lukas Foelsch gastiert beim TSV Laufen/Eyach, der mit 27 Punkten auf Rang zehn steht. Für beide Teams geht es im direkten Duell um wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.