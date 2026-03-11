Für den TSV Frommern (25 Punkte/Tabellenplatz 12) steht am Donnerstag (19 Uhr) ein wichtiges Nachholspiel des 18. Spieltags in der Fußball-Bezirksliga an. Die Mannschaft von Spielertrainer Lukas Foelsch gastiert beim TSV Laufen/Eyach, der mit 27 Punkten auf Rang zehn steht. Für beide Teams geht es im direkten Duell um wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

Erste Schritte auf dem Sportplatz in Laufen Für Frommerns Spielertrainer ist die Partie dabei eine ganz besondere. Foelsch kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück, denn beim TSV Laufen/Eyach machte der erfahrene Fußballer einst seine ersten Schritte im Jugendbereich. „Mit dem Sportplatz in Laufen verbinde ich natürlich viele schöne Fußballerinnerungen“, sagt Foelsch. Auch wenn diese Zeit inzwischen einige Jahre zurückliege, sei das Spiel für ihn etwas Besonderes. „In meiner langen Fußballkarriere ist es tatsächlich das erste Mal, dass ich gegen Laufen spielen darf, darauf freue ich mich sehr.“

Blondschopf blickt auf beeindruckende Karriere

Foelsch kann auf eine beeindruckende Laufbahn zurückblicken. Der frühere Oberliga- und Regionalligaspieler absolvierte insgesamt 248 Einsätze in der Oberliga sowie 122 Partien in der Regionalliga Südwest. Am Donnerstag wird er nun als Spielertrainer des TSV Frommern auf seinen Jugendverein treffen:ein Wiedersehen, das auch abseits des Platzes für emotionale Momente sorgen könnte. „Viele bekannte Gesichter werden sicher da sein. Wir sind alle ein bisschen älter geworden, deshalb wahrscheinlich eher am Spielfeldrand als auf dem Platz, aber das macht das Wiedersehen nicht weniger schön“, sagt der erfahrene Fußballer.

Foelsch erwartet umkämpfte Partie

Sportlich erwartet Foelsch ein hart umkämpftes Spiel auf Augenhöhe. Bereits das Hinspiel am ersten Spieltag der Saison endete torlos mit einem 0:0. „Ich rechne auf jeden Fall wieder mit einer sehr engen und intensiven Partie“, erklärt er. Dennoch sei das Ziel klar: „Unser Anspruch ist es natürlich zu gewinnen. Wir wollen die drei Punkte holen.“

Angesichts der Tabellensituation kommt der Begegnung große Bedeutung zu. „Für meine Mannschaft ist dieses Duell natürlich sehr wichtig. Im Abstiegskampf zählt jeder Punkt“, betont Foelsch. Zwar gelte im Fußball oft die Floskel, dass immer das nächste Spiel das wichtigste sei, doch genau mit dieser Einstellung gehe sein Team auch in die Partie.

Einsatz und Mentalität im Abstiegskampf entscheidend

Mit Blick auf die jüngsten Auftritte sieht der Spielertrainer bei seiner Mannschaft noch Luft nach oben. „Wir wollen es besser machen als in den Vorwochen. Die Mannschaft ist gewillt und weiß, worauf es ankommt“, sagt Foelsch. Entscheidend werde sein, die Partie anzunehmen, unabhängig davon, wie sie sich entwickelt.

Gerade im Abstiegskampf seien Mentalität und Einsatz entscheidend. „Siege tun in dieser Phase besonders gut“, sagt Foelsch. Sein Team wolle alles investieren, den Matchplan konsequent umsetzen und versuchen, die Punkte auf die eigene Seite zu ziehen. „Am Ende zählen im Kampf um den Klassenerhalt die Ergebnisse, nicht die Schönspielerei.“

Straßberg ist gefordert

Der Tabellenzweite der Bezirksliga und Aufstiegsaspirant, TSV Straßberg, hat aktuell vier Spiele weniger als der Primus SGM Deißlingen/Laufen bestritten. Der Mannschaft von Trainer Marc-Philipp Kleiner stehen drei englische Wochen bevor. Die ersten Punkte sind am Donnerstag (19 Uhr) im Heimspiel gegen die SGM Hardt/Lauterbach zu vergeben. „Wir haben keine Punktevorgabe ausgesprochen. Natürlich ist unser Ziel, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen. Doch bereits Hardt/Lauterbach wird ein sehr intensives Spiel. Aus dem Hinspiel wissen wir, dass es zur Sache geht. Da werden die Zweikämpfe und die Intensität das Spiel entscheiden“, weiß Kleiner, der von Rechenspielen nichts hören will. „Mir müssen unsere Hausaufgaben erfüllen. Das ist unser direkter Einfluss, den wir nehmen können. Deißlingen/Lauffen ist uns im Moment egal. Wir schauen auf uns, das ist mir sehr wichtig.“

Sechs Spiele bis Ende März

Auf das Heimspiel gegen den Tabellenfünften SGM Hardt/Lauterbach folgt am Sonntag das Auswärtsspiel beim SV Kolbingen. Dann geht es am nächsten Mittwoch mit dem Heimspiel gegen den TSV Trillfingen und am nächsten Sonntag gegen den FC Hechingen weiter. Am Donnerstag, 26. März gastiert man zum Derby beim FV Rot-Weiß Ebingen, ehe am Sonntag, 29. März das Auswärtsspiel bei der SGM Schramberg/Sulgen die englischen Wochen abschließt.

Trainer Kleiner hat die Qual der Wahl – alle an Bord

„Das Programm hat es in sich; alle drei, vier Tage ein Spiel. Es ist für uns wichtig, dass wir den März erfolgreich gestalten. Der komplette Kader steht zur Verfügung. Armin Hotz ist für uns zudem eine enorme Bereicherung.“ Was die Terminierung der Spiele anbelangt, hatten die Schmeienkicker keine Wahlmöglichkeiten. Der Verband habe die Spiele so terminiert, deswegen sei der März so vollgepackt und das müsse man als TSV Straßberg so hinnehmen, weiß Kleiner.