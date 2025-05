SV Winzeln – S Bubsheim 1:1 (0:0). Im ersten Platzierungsspiel der Bezirksliga zwischen dem gastgebenden SV Winzeln und dem SV Bubsheim trennten sich die beiden Vizemeister mit 1:1 und somit muss beim Rückspiel am Mittwoch, 4. Juni in Bubsheim (19.30 Uhr) die Entscheidung um Platz drei fallen.

Premiere feierte Tobias Heizmann als Torhüter des SV Winzeln in einem Pflichtspiel, da Stammkeeper Lennart Haller derzeit verletzt ausfällt.

SV Wurmlingen mit mehr Spielanteilen

In der ersten Hälfte hatten die Gäste zwar mehr vom Spiel, trotzdem hätte der SV Winzeln in Führung gehen können, da Adrian Heim einen Heber knapp übers SVB-Tor setzte und Lukas Hess an Torwart Jonathan Zepf scheiterte. Auf der anderen Seite musste Winzeln Spielertrainer Tobias Heizmann im Tor der Gastgeber mit einer Fußabwehr eine große Möglichkeit des SV Bubsheim vereiteln, so dass torlos die Seiten gewechselt wurden.

Adrian Heim gleicht aus

Kurz nach der Pause gingen die Gäste durch den kurz vorher eingewechselten Tom Mattes mit 1:0 (47.) in Führung. Adrian Heim konnte dann nach 70 Minuten zum 1:1 ausgleichen, als er nach guter Vorarbeit von Simon Gaus nur noch einschieben brauchte. Der SV Bubsheim hatte noch eine gute Chance und Tobias Heizmann konnte sich nochmals auszeichnen, so dass es beim Unentschieden blieb. SG Bösingen/Beffendorf – SV Wurmlingen 3:2 (1:2). Ein unterhaltsames Fußballspiel und fünf Toren sahen die Zuschauer in Beffendorf - mit Happy End für die Gastgeber in der 90. Minute, als Benedikt Bantle der Siegtreffer gelang.

Frühe Führung der Gastgeber

Die SG Bösingen/Beffendorf fand gut in die Partie, konnte bereits nach 5 Minuten in Führung gehen, als Benedikt Bantle zum 1:0 traf, die Gäste überraschte. Es dauerte, bis der SV Wurmlingen zu gefährlichen Aktionen im Angriff kam.

Der 1:1-Ausgleich war in der 22. Minute fällig, nachdem Noah Viani mit einer perfekten Flanke Benedikt Hellmann bediente, der aus kurzer Distanz das 1:1 markierte. Nur sechs Minuten darauf war Noah Viani zum 2:1 der Gäste nach Vorlage von Hellmann erfolgreich. Bis zum Pausenpfiff tat sich nicht mehr viel, war die Führung des SV Wurmlingen durchaus verdient.

SV Wurmlingen gerät in Unterzahl

Nach Wiederbeginn verflachte die Partie zunächst, wurde dann aber nach einer Stunde etwas intensiver, so dass der Schiedsrichter mehrmals die Gelbe Karte zücken musste. Pech für den SV Wurmlingen, als sich Artur Hettinger nach einer „Notbremse“ die Rote Karte (71.) durch Schiedsrichter Jonas Toranzo einfing

Mit einem Strafstoß, der aus Sicht des SV Wurmlingen nicht unumstritten war, sorgte Tobias Mei für den 2:2-Ausgleich (83.) der Gastgeber. Nun erhöhte die SG Bösingen/Beffendorf nochmals den Druck und kam durch Benedikt Bantle nach einem langen Ball völlig frei zum Abschluss und erzielte den 3:2-Siegtreffer.

Das Rückspiel findet am Freitag, 6. Juni, um 19 Uhr in Wurmlingen statt.