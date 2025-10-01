Der SV Herten ist noch auf der Suche nach einem Trainer. In Herten möchte man nichts überstürzen.

RHEINFELDEN-HERTEN. Vor dem Auswärtsspiel am vergangenen Wochenende beim FC Schlüchttal (3:3) schickte der SV Herten die Pressemitteilung an die Öffentlichkeit, man habe sich von Trainer Dominik Uhrig getrennt. In nur vier Bezirksliga-Spielen stand der 38-Jährige an der Seitenlinie. Interimsmäßig haben nun Lucas Eschbach und Tunahan Kocer das Kommando. Unter Kocer hatte der SVH in der vergangenen Rückrunde, nachdem man sich im März von Bülent Güzel getrennt hatte, wieder in die Spur gefunden. Julian Jäger informiert über den aktuellen Stand.

Herr Jäger, wie läuft die Trainersuche an?

Wir sind weiter auf der Suche, es gibt sicherlich schon ein paar Optionen. Dieses Mal wollen wir uns aber ein bisschen mehr Zeit nehmen. Wir haben keinen Zeitdruck und die Unterstützung von Eschi (Lucas Eschbach; Anm.d.Red.) und Tuni (Tunahan Kocer; Anm.d.Red.), die es aktuell super machen. Tuni möchte ja auch wieder auf den Rasen. Mit dieser Entscheidung sind wir komplett einverstanden und stehen da dahinter. Auch als Spieler ist er eine große Verstärkung für uns.

Und was ist mit der Option, Kocer als Spielertrainer zu engagieren?

Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.

Können Sie sich irgendwie erklären, wieso der SV Herten in der jüngeren Vergangenheit so einen enormen Verschleiß auf der Trainerposition hat?

Nein, nicht wirklich. Manchmal „matched“ es einfach nicht. Zu Beginn ist natürlich immer eine gewisse Euphorie da, wenn man einen neuen Trainer hat, aber das muss man dann auch aufrechterhalten können. Wir haben sicher auch nicht nur leichte Charaktere in der Mannschaft, aber das ist auf jeden Fall zu händeln. Das hat man schließlich bei Tuni gesehen.

Am Samstag geht es nach Murg. Klappt es da mit dem ersten Saisonsieg?

Ich glaube ganz fest daran. Ich bin zuversichtlich, dass wir unseren ersten Sieg gegen Murg einfahren werden. Es sind wieder ein paar Urlauber und Verletzte zurück. Da müssen wir natürlich schauen, inwiefern sie einsetzbar sind. Aber das wird klappen am Samstag.

Das Gespräch führte Fabian Schreiner