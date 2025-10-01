Der SV Herten ist noch auf der Suche nach einem Trainer. In Herten möchte man nichts überstürzen.
RHEINFELDEN-HERTEN. Vor dem Auswärtsspiel am vergangenen Wochenende beim FC Schlüchttal (3:3) schickte der SV Herten die Pressemitteilung an die Öffentlichkeit, man habe sich von Trainer Dominik Uhrig getrennt. In nur vier Bezirksliga-Spielen stand der 38-Jährige an der Seitenlinie. Interimsmäßig haben nun Lucas Eschbach und Tunahan Kocer das Kommando. Unter Kocer hatte der SVH in der vergangenen Rückrunde, nachdem man sich im März von Bülent Güzel getrennt hatte, wieder in die Spur gefunden. Julian Jäger informiert über den aktuellen Stand.