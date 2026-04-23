Nahezu der ganze Vorsprung der Grenzstädter auf die Abstiegsplätze ist verspielt. Im Moment haben die Weiler nur noch vier Zähler mehr auf dem Konto als der erste vermeintliche Abstiegsplatz. Die Entwicklung der Mannschaft von Sascha Samardzic und Marco Kern ist bedenklich. Dabei war der Aufsteiger doch so furios in diese Spielzeit gestartet. Nach dem siebten Spieltag lag der SVW II etwa noch auf Platz drei mit 16 Punkten. 15 Spieltage weiter sind nur deren zehn dazugekommen.

Herr Kern, werden Sie angesichts der sportlichen Lage langsam nervöser?

Nein, das werden wir nicht. Wir machen uns aktuell nicht verrückt. Wenn zwei, drei Spieltage vor Saisonende immer noch gezittert werden muss, dann kann sich das Nervenkostüm natürlich auch ändern. Im Moment sind wir aber voll bei uns und konzentrieren uns auf die nächste Aufgabe.

Welches Feedback bekommen Sie gemeinsam mit Trainerkollege Sascha Samardzic von der Mannschaft? Was läuft derzeit schief?

Die Stimmung ist immer noch gut, die Trainingsbeteiligung meistens sogar sehr gut. Die Mannschaft weiß, woran sie arbeiten muss. Es mangelt aktuell vor allem an der Kaltschnäuzigkeit.

Worauf liegt nun das Hauptaugenmerk?

Na ja, das ist nicht so einfach, Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor kann man einem schwer beibringen. Wir hoffen einfach mal, dass bei dem einen oder anderen der Knoten wieder platzt und dass dann die ganze Mannschaft mitzieht.

Am Sonntag ist der SV Buch zu Gast im Nonnenholz. Was erwarten Sie für eine Partie?

Weder wir noch die Bucher stellen sich mit elf Mann in die eigene Hälfte und warten ab. Beide wollen das Spiel gestalten. Ich hoffe, wir haben den längeren Atem und mal etwas Glück vor dem Tor, dann könnte das für alle ein spannendes Spiel werden. Über drei Punkte würden wir uns alle sehr freuen in unserer Lage.