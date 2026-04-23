Bezirksligist SV Weil II hat die vergangenen vier Duelle allesamt verloren.
Nahezu der ganze Vorsprung der Grenzstädter auf die Abstiegsplätze ist verspielt. Im Moment haben die Weiler nur noch vier Zähler mehr auf dem Konto als der erste vermeintliche Abstiegsplatz. Die Entwicklung der Mannschaft von Sascha Samardzic und Marco Kern ist bedenklich. Dabei war der Aufsteiger doch so furios in diese Spielzeit gestartet. Nach dem siebten Spieltag lag der SVW II etwa noch auf Platz drei mit 16 Punkten. 15 Spieltage weiter sind nur deren zehn dazugekommen.