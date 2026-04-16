Fußball-Bezirksliga: In Wehr gibt’s einen Umbruch

Beim FC Wehr wird’s personelle Veränderungen geben. Nicht nur Coach Keser verlässt den Club verlassen. In Schliengen müssen derweil auch die Älteren wieder vorangehen.
Ja, in Zell kann man verlieren. Und doch war für den FC Wehr am vergangenen Wochenende mehr möglich. Letztlich hieß es aus FCW-Sicht nach 90 Minuten 1:3. „Wir haben nicht die Leistung auf den Platz bekommen, wie in den vergangenen Wochen. Es war lange nicht so einfach, in Zell etwas mitzunehmen. Daher habe ich mich schon auch ein bisschen geärgert. Aber so etwas kommt vor“, blickt Urs Keser noch einmal zurück.