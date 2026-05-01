Fußball-Bezirksliga Hochrhein: Hauinger Endspurt mit Rückenwind

1 Luan Schurtz (am Ball) lieferte im Duell mit den SF Schliengen zuletzt eine blitzsaubere Leistung ab. Foto: Hannes Brenneisen Der gut aufgelegte FC Hauingen möchte am Samstag (15.30 Uhr) zuhause gegen den SV Herten den nächsten Schritt zum Ziel Klassenerhalt machen.







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Bevor es langsam, aber sicher in den Saisonendspurt geht, haben die Hauinger noch einmal kräftig Selbstvertrauen tanken können. Der FCH deklassierte vor Wochenfrist im direkten Duell die SF Schliengen in Unterzahl noch mit 6:1. Insgesamt haben die „Sonnenstädter“ in der Rückserie einen mehr als ordentlichen Eindruck hinterlassen. „Ja, die Einstellung stimmt, auch wie die Mannschaft Woche für Woche mit Ausfällen umgeht, ist momentan vorbildlich. Es stellt sich jeder in den Dienst der Mannschaft“, sagt Interimstrainer Patrick Maier-Blanc, der sich zudem in seiner Funktion als Sportlicher Leiter natürlich auch um die Zusammenstellung des Kaders für die kommende Spielzeit kümmert. „Die Planungen sind da schon seit längerem am laufen.“ Etwaige Zu- oder Abgänge und wie es mit ihm an der Seitenlinie weitergeht, möchte er noch nicht verraten.