Von einem Showdown zu sprechen, ist es zum jetzigen Zeitpunkt natürlich viel zu früh, doch wer diese Partie als Sieger beendet, kann sich schon einen gewissen Vorteil für den weiteren Verlauf verschaffen.

Erstes Spiel für SV Winzeln

Für den SV Winzeln ist es nach der Winterpause das erste Punktspiel, dagegen hatte der VfL Mühlheim bereits eine Partie absolviert und die mit einem 4:0 beim SV Heiligenzimmern souverän gelöst. In starker Verfassung zeigte sich dabei Torjäger Nino Rebholz, der in der ersten Halbzeit mit einem Hattrick den Weg bereitete.

VfL Mühlheim schon in Schuss

Das Team von VfL-Trainer Sören Lurz setzte damit gleich mal eine Duftmarke, dass man bereit ist im Kampf um die Meisterschaft. Die Gastgeber können auch mit einem psychologischen Vorteil in das Spitzenspiel, da man in der Hinrunde dem SV Winzeln auf eigenem Platz eine deftige 0:6-Niederlage zufügte.

0:6 ist nicht vergessen

Tobias Bea und Tobias Heizmann, die Spielertrainer des SV Winzeln, nehmen dennoch den Druck von ihrer Mannschaft und betonen: „Wir gehen in jedes Spiel um es zu gewinnen, wissen aber auch um die Stärke des Gegners. Zum einen kennen wir uns schon seit Jahren und zum anderen haben wir die 0:6-Niederlage aus dem Hinspiel nicht vergessen. Personell kämpfen wir noch mit dem ein oder anderen krankheitsbedingtem Ausfall, hoffen, dass wir am Wochenende wieder vollständig sind.“

Ausfälle

Ausfallen werden beim SVW vorerst noch die Langzeitverletzten Lucca Hezel (Kreuzband) und Serhat Akyildiz (Sprunggelenk). Während für Hezel in dieser Saison definitiv nichts mehr geht, bestehe bei Akyildiz noch Hoffnung. Etwas Positives konnten die SVW-Trainer dieser „Packung“ dennoch abgewinnen, sei man dadurch wieder an die Basics erinnert worden, dass man noch intensiver arbeiten müsse. Was dann auch der Fall war und der SV Winzeln drei Spieltage vor der Winterpause die Tabellenführung übernahm.

Spiel als Gradmesser

Eben den VfL Mühlheim an der Spitze ablöste. Einig sind sich Heizmann und Bea, „dass das Spiel sicherlich ein Gradmesser zum Leistungsstand sein wird. Wir wollen uns definitiv anders als in der Vorrunde präsentieren und gewinnen. Was es am Ende wird, wird man sehen.“

Torjäger

In den Top Ten der Torjägerliste stellen beide Teams zusammen fünf Akteure. Während es Simon Gaus (25) und Niklas Sohmer (13) gemeinsam auf 38 Treffer bringen, erzielten Jonas Kicher (12), Nino Rebholz (12) und Daniel Jakupak (8) zusammen 32 Tore.

Nach dem optimalen Einstand in die Frühjahrsrunde gibt man sich beim VfL Mühlheim sehr optimistisch, rechnet sich Spielertrainer Sören Lurz einen Sieg im Top-Spiel mit seiner Mannschaft aus.