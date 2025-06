Die SF Salzstetten kassieren gegen den VfL Nagold II eine herbe Pleite. Nicht zufrieden sind auch die Verantwortlichen des SV Eutingen nach dem Remis in Gündringen.

Für den SV Marschalkenzimmern war auch gegen den SV Baiersbronn nichts zu holen.

„Täglich grüßt das Murmeltier“

SV Marschalkenzimmern – SV Baiersbronn 1:6 (0:4). „Der Gegner war uns spielerisch überlegen. Hat nur das Nötigste gemacht und von unseren Fehlern profitiert, während wir genügend klare Chancen hatten, um ein besseres Ergebnis zu erzielen“, wurde SVM-Coach Frank Baumann am Ende des Tages zum Phil Connors alias Bill Murray aus dem Film und „Täglich grüßt das Murmeltier“.

Eigentore

SV Gültlingen – SF Gechingen 2:1 (1:0). Nach Eigentoren hieß es am Ende 1:1 unentschieden, doch die Gastgeber landeten auch einen regulären Treffer zum 2:1-Heimsieg. „Wir waren optisch überlegen, hatten qualitativ und quantitativ Vorteile in puncto Torchancen“, musste SVG-Abteilungsleiter Gunter Deuble zwischen der 46. und der 75. Minute dennoch leiden. „Da hatte Gechingen seine beste Phase und die Partie stand auf Messers Schneide“, so Deuble.

Starker Gäste-Keeper

SG Vöhringen – SG Felldorf/Bierlingen 1:3 (0:2). „Wir hatten die deutlich besseren Möglichkeiten, doch der Gäste-Keeper hat eine sehr gute Leistung gezeigt“, war SGV-Coach Denis Gonszcz zudem über die Entstehung der beiden ersten Treffer unzufrieden. „Beim 0:1 hat sich unser Torhüter verletzt. Er musste ausgewechselt werden, und beim 0:2 führte ein Stellungsfehler zum Gegentor“, so Gonszcz weiter.

SV Althengstett – SV Alpirsbach/Rötenbach 3:1 (0:1). „Es war schwül, und das Spiel hat den Temperaturen entsprochen“, musste der Hengstetter Trainer Daniel Sajko bis zur 51. Minute warten, ehe seine Elf den Rückstand aus der 27. Minute wettgemacht hatte. „Bis zum 0:1 hatten wir selber schon drei gute Chancen, ehe der Weitschuss zum Rückstand wie eine kalte Dusche kam“, war Sajko zumindest mit der Leistung aus Halbzeit zwei zufrieden.

„Ernüchterndes“ Ergebnis

SV Gündringen – SV Eutingen 1:1 (0:0). „Das war ernüchternd. Die Luft war bei uns raus“ – war SVE-Abteilungsleiter Patrick Sautter über die Vorstellung seiner Elf nicht unbedingt zufrieden. Immerhin war der lange verletzte Schlussmann Robin Marquardt wieder im Tor und konnte einen Strafstoß parieren. Er war aber beim Nachschuss machtlos. Er wie auch sein Gündringer Gegenüber verhinderten zudem weitere Einschussmöglichkeiten.

VfL II spielt groß auf

SF Salzstetten – VfL Nagold II 0:8 (0:4). Das Torverhältnis versaut, was die Chancen auf die Relegationsrunde geschmälert haben und zudem Spielertrainer Marc Bühler bereits nach sieben Minuten (Knie) durch Verletzung verloren. Es gibt diese Tage, an denen man besser im Bett bleiben sollte und das auch noch gegen die U23-Truppe der Nagolder, die zum Saisonende wie befreit aufspielt und sich mit diesem Erfolg endgültig aller Abstiegssorgen entledigt hat.

Ausgeglichenes Spiel – aber 0:1

VfR Sulz – 1. FC Altburg 0:1 (0:0). Nur mit einem Sieg hätten die Sulzer noch Chancen auf eine direkte Rettung, doch so ist Altburg aus dem Schneider, während der VfR auf die Relegation bauen muss. Drei Punkte Vorsprung und das wesentlich bessere Torverhältnis, das sollte klappen. „Für mich war das Spiel ausgeglichen, sprich, wir waren nicht schlechter“, resümierte VfR-Sprecher Michael Hess. „So läuft es eben. Froh sind wir das sich nicht noch weitere Spieler verletzte haben.“