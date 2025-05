Fußball Bezirksliga: FV 08 Rottweil enorm unter Zugzwang

1 Damit die Hoffnung auf den Klassenerhalt bestehen bleibt, muss der FV 08 Rottweil alles daransetzen und gegen den FC Hardt gewinnen. Foto: Bernd Müller

Es geht um den Klassenerhalt. Dabei hat der FV Rottweil die schlechtere Ausgangslage. Selbst bei einem Sieg über den FC Hardt muss man weiter zittern, da man es nicht mehr aus eigener Kraft schaffen kann.









FV 08 Rottweil – FC Hardt (Samstag, 15.30 Uhr). Gleichwohl sind die Gäste in der besseren Ausgangslage, bei zwei Zählern mehr auf dem Konto. Nach der 2:7-Packung in Schramberg geht der FV Rottweil zudem mit einer Hypothek in diese Partie, während sich der FC Hardt seit Wochen im Aufwind befindet.