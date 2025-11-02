Fußball-Bezirksliga: Furiose Hauinger Aufholjagd

In der Fußball-Bezirksliga Hochrhein hat der FC Hauingen im Kellerduell des zehnten Spieltags zu Hause gegen den SV BW Murg nach einem 0:3-Rückstand noch ein 3:3-Remis erreicht.
Es sollte ein Befreiungsschlag für den FC Hauingen werden. FCH-Coach Mick Fahr wollte auch vor Anpfiff der Partie keine Ausreden gelten lassen: „Es zählt nur ein Sieg für uns.“ Gegen das nach neun Spielen noch punktlose Tabellenschlusslicht SV BW Murg waren drei Zähler somit fest eingeplant. Am Ende allerdings gab es lange Gesichter. Nicht nur bei den Hausherren, sondern auch bei den Gästen, die nach einer 3:0-Führung nach 71 Minuten bereits wie der sichere Sieger aus- gesehen hatten, am Ende aber nach einer beeindruckenden Aufholjagd der Hauinger, sich mit einem Zähler zufrieden geben mussten.