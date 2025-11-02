Fußball-Bezirksliga: Furiose Hauinger Aufholjagd

In der Fußball-Bezirksliga Hochrhein hat der FC Hauingen im Kellerduell des zehnten Spieltags zu Hause gegen den SV BW Murg nach einem 0:3-Rückstand noch ein 3:3-Remis erreicht.

Es sollte ein Befreiungsschlag für den FC Hauingen werden. FCH-Coach Mick Fahr wollte auch vor Anpfiff der Partie keine Ausreden gelten lassen: „Es zählt nur ein Sieg für uns.“ Gegen das nach neun Spielen noch punktlose Tabellenschlusslicht SV BW Murg waren drei Zähler somit fest eingeplant. Am Ende allerdings gab es lange Gesichter. Nicht nur bei den Hausherren, sondern auch bei den Gästen, die nach einer 3:0-Führung nach 71 Minuten bereits wie der sichere Sieger aus- gesehen hatten, am Ende aber nach einer beeindruckenden Aufholjagd der Hauinger, sich mit einem Zähler zufrieden geben mussten.

Vier Platzverweise im Keller-Kracher Nicht nur der Spielverlauf, sondern auch die Umstände während der Partie sorgten für massiven Unterhaltungswert. Wenn auch nicht unbedingt im positiven Sinne. Denn Schiedsrichter Marco Brendle sprach nicht weniger als viermal einen Platzverweis aus. Dreimal aufseiten der Gäste, und einmal für die Hauinger.

Auch Murg wollte am zehnten Spieltag endgültig den Bock umstoßen, um im Abstiegskampf den ersten Sieg zu landen. Und sie waren nach zwei Minuten bereits auf einem guten Weg. Jason Cerimi schoss seine Farben beim ersten Angriff in Führung. Hauingen zeigte sich danach unsortiert, brachte während der ersten Halbzeit nichts auf die Platte.

Nach dem Seitenwechsel zunächst dasselbe Bild. Eine zerfahren Partie mit vielen Nickligkeiten. Endgültig schienen die Felle für die Fahr-Elf in der 71. und 72. Minute davon zu schwimmen. Francesco Lo Presti erhöhte mit einem Doppelschlag auf 0:3. Das Ende für die Gastgeber? Nein, denn plötzlich mit dem klaren Rückstand öffnete sie ihre Bremsen, schlugen zu- rück. Matthias Grether (73.), und zweimal Roman Starke (75., 90.+3) schlugen in einer hitzigen Schlussphase zurück - 3:3.

Hauingen gelingt fast noch der Siegtreffer

Ab Minute 81 stand auch Brendle im Mittelpunkt. Er zeigte in den letzten neun Minuten viermal Gelb-Rot zücken musste. Zunächst erwischte es Orkan Demir auf der Auswechselbank (81.). Ihm folgten seine Mannschaftskollegen Gökalp Uyar (87.) und Torhüter Niklas Frey (90.+4). Auf Hauinger Seite erwischte es Aaron Vogt (90.+3). Die stehend K.o.-wirkenden Gäste hatten anschließend noch das Glück, das Julian Foidl, der einen Kopfball nur um Zentimeter neben das Gehäuse setzte, zumindest einen Zähler mit auf die Heimfahrt nehmen konnten. Nach genau 100 Minuten setzte Brendle mit dem Schlusspfiff dem Spektakel schließlich ein Ende.