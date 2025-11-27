Fußball-Bezirksliga: FC Zell fordert den Nachbarn

Das letzte Heimspiel für den FC Schönau in diesem Kalenderjahr wird noch einmal ein ganz besonderes. Im Jogi-Löw-Stadion steht nämlich das Derby mit dem FC Zell auf dem Programm.
Tabellenplatz vier und 25 Punkte nach 13 Spieltagen: Diese Bilanz so kurz vor der Winterpause lässt sich beim FC Schönau mehr als sehen. „Mit einem Derbysieg können wir mit Zell punktemäßig auf Platz drei gleichziehen. Das ist schon klasse. Alleine, dass wir diese Chance zu diesem Zeitpunkt der Saison haben, ist überragend“, freut sich Schönaus Cheftrainer Manfred Knobel.