Fußball-Bezirksliga: FC Zell fordert den Nachbarn

Das letzte Heimspiel für den FC Schönau in diesem Kalenderjahr wird noch einmal ein ganz besonderes. Im Jogi-Löw-Stadion steht nämlich das Derby mit dem FC Zell auf dem Programm.

Tabellenplatz vier und 25 Punkte nach 13 Spieltagen: Diese Bilanz so kurz vor der Winterpause lässt sich beim FC Schönau mehr als sehen. „Mit einem Derbysieg können wir mit Zell punktemäßig auf Platz drei gleichziehen. Das ist schon klasse. Alleine, dass wir diese Chance zu diesem Zeitpunkt der Saison haben, ist überragend“, freut sich Schönaus Cheftrainer Manfred Knobel.

In einem Derby ist die Motivation immer besonders groß. Dieses Mal dürfte die Konstellation in der Tabelle den Schönauern sicherlich noch einmal einen Extra-Schub geben. Knobel geht davon aus, dass am Samstagnachmittag (16 Uhr) im Jogi-Löw-Stadion die kleinen Dinge entscheiden werden: „Das werden Sachen sein, die der Zuschauer nicht unbedingt sehen wird. Bin ich im Spiel gegen den Ball so eng dran, dass ich mitentscheiden kann oder bin ich einen Meter weg? Setzen alle 17 Mann das, was wir wollen um oder machen wir als Team zu viele Fehler? Und welche Mannschaft bekommt es hin eine gute Mischung aus Konzentration, Wille und Mut zu finden?“

Das 1:1 gegen Spitzenreiter TuS Lörrach-Stetten hat gezeigt, dass die Schönauer in dieser Spielzeit auch die ganz Großen ärgern können. Mitte Oktober beim Gastspiel bei der SG Mettingen/Krenkingen hatte man sich zudem unglücklich nur knapp mit 1:2 geschlagen geben müssen. Die beiden vergangenen Partien in der Liga hat das Knobel-Team für sich entschieden. An Selbstvertrauen sollte es also schon einmal nicht mangeln.

Die Chance, sich in der ersten Mannschaft zu zeigen, erhält wohl der eine oder andere A-Jugendspieler, der schon 18 Jahre ist. Neben den Langzeitverletzten steht für das Derby am Samstag Marc Steinebrunner nicht zur Verfügung. Deutlich weniger Optionen hat Zells Trainer Michael Schwald an diesem Wochenende. Die Situation ist für den 55-Jährigen aber nicht neu. Schon die gesamte Spielzeit fallen zahlreiche Spieler aus. „Mindestens acht werden es dieses Mal sein“, lässt Schwald wissen.

Trotz der personellen Probleme spielen die Zeller eine mehr als ordentliche Runde. Der Lohn dafür ist der dritte Platz. Sieben Punkte fehlen dem FCZ derzeit auf Primus Stetten. Ob es für den ganz großen Wurf reichen wird, bleibt abzuwarten. Dafür müssen in der Rückrunde ein paar Spieler zurückkehren. Dass Zell aber auch mit dem aktuellen Kader eine Top-Mannschaft sein kann, stellte sie vor Wochenfrist eben gegen jenes Lörrach-Stetten unter Beweis.

2:0 hatte Zell nach nicht einmal 20 Minuten in Führung gelegen. Letztlich musste sich das Schwald-Team mit einem 2:2 begnügen. „Das war schon etwas unglücklich. Aber das bringt der Fußball eben mit“, blickt der Übungsleiter schon wieder nach vorne.