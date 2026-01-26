Fußball-Bezirksliga: FC Schönau verlängert mit Manfred Knobel

Neben dem Cheftrainer bleibt auch das komplette Trainerteam des Bezirksligisten an Bord.

Der FC Schönau hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und setzt weiterhin auf personelle Kontinuität. Cheftrainer Manfred „Manni“ Knobel wird den Bezirksligisten auch in der Saison 2026/2027 betreuen. Zudem bleibt das komplette Trainerteam unverändert im Amt. Neben Knobel gehören weiterhin der spielende Co-Trainer Niklas Lais, Betreuer Mike Guschel, Torwarttrainer Aytac Hatkoy sowie Athletiktrainer Jannis Zielinski zum sportlichen Staff.

Der Verein unterstreicht damit sein Vertrauen in die bestehende sportliche Führung. Auch der sportliche Leiter Stefan Nopper betont die Bedeutung der frühzeitigen Entscheidung: „Die Verlängerung mit Manni Knobel und seinem gesamten Trainerteam war für uns ein logischer Schritt. Wir sehen Woche für Woche, wie gut die Mannschaft arbeitet und sich weiterentwickelt.

Dieses Trainerteam steht für Kontinuität, klare Ideen und eine sehr gute Ansprache der Spieler. Deshalb war für uns schnell klar, dass wir diesen Weg gemeinsam fortsetzen wollen.“ Auch sportlich zahlt sich die Kontinuität aus.

In der laufenden Saison 2025/2026 überwintert der FC Schönau auf einem starken vierten Tabellenplatz in der Bezirksliga. Für die Rückrunde peilt das Team an, die Leistungen aus der Vorrunde zu bestätigen.

Ebenfalls erfreulich für die Wiesentäler: Nahezu der komplette Kader hat bereits jetzt die Zusage für die kommende Spielzeit gegeben.