Fußball-Bezirksliga: FC Schönau verlängert mit Manfred Knobel

Neben dem Cheftrainer bleibt auch das komplette Trainerteam des Bezirksligisten an Bord.
Der FC Schönau hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und setzt weiterhin auf personelle Kontinuität. Cheftrainer Manfred „Manni“ Knobel wird den Bezirksligisten auch in der Saison 2026/2027 betreuen. Zudem bleibt das komplette Trainerteam unverändert im Amt. Neben Knobel gehören weiterhin der spielende Co-Trainer Niklas Lais, Betreuer Mike Guschel, Torwarttrainer Aytac Hatkoy sowie Athletiktrainer Jannis Zielinski zum sportlichen Staff.