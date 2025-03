Fußball Bezirksliga: FC Hardt unterliegt daheim knapp

Beide Spielertrainer, Nino Eisensteck vom FC Hardt, und Edgar Huber von der SG Nusplingen/Obernheim, waren sich in der Beurteilung einig, dass es vor allem in der ersten Halbzeit eine ausgeglichene Partie war. Wirklich zwingende Möglichkeiten hielten sich in Grenzen.

FC Hardt – SG Nusplingen/Obernheim 0:1 (0:0). Doch kurz vor Schluss gelang der SG Nusplingen/Obernheim der Lucky Punch. Bitter für den FC Hardt, der damit in der verbleibenden Zeit keine Möglichkeit mehr hatte, die Niederlage abzuwenden.

Beide Spielertrainer, Nino Eisensteck vom FC Hardt, und Edgar Huber von der SG Nusplingen/Obernheim, waren sich in der Beurteilung einig, dass es vor allem in der ersten Halbzeit eine ausgeglichene Partie war. Wirklich zwingende Möglichkeiten hielten sich in Grenzen. Die Abwehrreihen beider Kontrahenten ließen wenig zu. „Es war ein typisches 0:0-Spiel“, so Nino Eisensteck. Etwas lebhafter wurde es im zweiten Durchgang.

Ball von der Linie gekratzt

Thomas Schondelmaier besaß die große Chance zur Führung (50.) der Gastgeber, doch sein Schuss wurde von einem Gästeverteidiger noch von der Linie gekratzt. Aufatmen bei Edgar Huber: „Danach standen wir dann wieder stabil.“ In der umkämpften Begegnung musste Schiedsrichter Fabian Mauz elf Gelbe Karten (4/7), zehn davon in der zweiten Halbzeit, zücken. Der spielentscheidende Treffer fiel in der 86. Minute in einer Drangphase des FC Hardt nach einem Konter, den Leon Klaiber via, der einer Stunde aufs Feld kam, Innenpfosten zum 1:0 für die SG Nusplingen/Obernheim abschloss.

Trainerstimmen

Nino Eisensteck (FC Hardt): „Es ist natürlich bitter, so zu verlieren, einen Fehler im ganzen Spiel. Wir haben sonst nichts zugelassen, aber auch selbst nicht so die wirklich zwingenden Chancen gehabt, bis auf die von Thomas Schondelmaier. Beide Mannschaften haben sich weitgehend neutralisiert. Einen Punkt hätten wir gern mitgenommen. Wir bleiben dran, aufgeben ist keine Option für uns.“

Edgar Huber (SG Nusplingen/Obernheim): „Es war ein glücklicher, aber aufgrund unserer Situation sehr wichtiger Sieg für uns. Wir haben sehr gut verteidigt und standen stabil. Bei uns fehlten drei Stammspieler aufgrund von Verletzung, bzw. Urlaub. Nächste Woche gegen Bubsheim wird es sicherlich schwerer, ich hoffe, dass sie dann wieder einsatzfähig sind. Grundsätzlich haben wir das Potenzial, dass wir auf die sichere Seite kommen können.“

Statistik

FC Hardt – SG Nusplingen/Obernheim 0:1 (0:0). FC Hardt: Niklas Anhold – Robin Bösinger (78. Nico Haberstroh), Sven Henne, Felix Ganter, Lukas Müller, Lucas Galvagna (46. Max Bernhardt), Thomas Schondelmaier, Marc Haberstroh, Fabian Klausmann, Stefan Gaus, Nino Eisensteck.

SG Nusplingen/Obernheim: Sebastian Moser – Simon Hertel (62. Leon Klaiber), Manuel Friz, Martin Siber, Jonas Henne, Marco Friz (90. Fabio Bayer), Tobias Riedlinger (85. Marvin Butz), Christian Butz, Julian Henssler, Edgar Huber (76. Tino Butz), Christoph Hager.

Tor: 0:1 (86.) Leon Klaiber.

Schiedsrichter: Fabian Mauz. Gelbe Karten: 4/7. Zuschauer: 150.