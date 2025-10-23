Fußball-Bezirksliga: Fazit beim FC Zell fällt positiv aus

In der Bezirksliga Hochrhein ist schon beinahe wieder ein Drittel der Saison absolviert.
Zeit also für ein erstes Fazit, das bei Zells Trainer Michael Schwald - wenig überraschend - durchweg positiv ausfällt. Mit den Wiesentälern liegt der 55-jährige Übungsleiter auf einem hervorragenden dritten Tabellenplatz. Das war vor dieser Spielzeit nicht unbedingt zu erwarten. Auch Schwald selbst hatte im August noch ziemlich tiefgestapelt. Spannend werden nun die nächsten Wochen. Können sich die Zeller in der Spitzengruppe festsetzen? Nächster Gegner ist am Samstag, 15.30 Uhr, der SV Buch.