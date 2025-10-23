Fußball-Bezirksliga: Fazit beim FC Zell fällt positiv aus

In der Bezirksliga Hochrhein ist schon beinahe wieder ein Drittel der Saison absolviert.

Zeit also für ein erstes Fazit, das bei Zells Trainer Michael Schwald - wenig überraschend - durchweg positiv ausfällt. Mit den Wiesentälern liegt der 55-jährige Übungsleiter auf einem hervorragenden dritten Tabellenplatz. Das war vor dieser Spielzeit nicht unbedingt zu erwarten. Auch Schwald selbst hatte im August noch ziemlich tiefgestapelt. Spannend werden nun die nächsten Wochen. Können sich die Zeller in der Spitzengruppe festsetzen? Nächster Gegner ist am Samstag, 15.30 Uhr, der SV Buch.

Herr Schwald, wie fällt Ihr erstes Fazit aus?

Das fällt natürlich gut aus bis hierhin. Wir sind zufrieden. Nach acht Spieltagen haben wir 19 Punkte auf dem Konto, erst ein Spiel verloren und sind Dritter. Das sieht gut aus. Jetzt müssen wir natürlich zeigen, ob wir schon so weit sind für die vorderen Plätze. Das Heimspiel gegen Buch wird sicherlich nicht leicht. Aber wir sollten da schon das Ziel haben zu gewinnen, um oben dran bleiben zu können.

Angreifer Youssouf Toure erzielte vor Wochenfrist in Weilheim den späten Siegtreffer. Es war sein zweites Saisontor. Im Vorjahr kam er nur auf einen Treffer. Wie gut tat ihm das?

Ihm tut das unheimlich gut. Die Mannschaft hat es Youssouf auch gegönnt. Wir hoffen nun auf weitere Tore von ihm. Er soll sich da aber überhaupt keinen Druck machen und einfach weiter arbeiten.

Wieder regelmäßig mit dabei ist Lukas Ruf. Er hatte in den vergangenen beiden Spielzeiten sämtliche Spiele verpasst. Was kann er der Mannschaft geben?

Lukas ist momentan konstant gut drauf. In Weilheim hat er sich endlich mit einem Tor belohnt. Für uns war und ist Lukas ein enorm wichtiger Spieler. Es ist immer gut, ihn auf dem Platz zu haben.

Zuletzt hatte Rückkehrer Luca Branca das Tor gehütet. Er trug in den letzten Jahren das Trikot des SV Todtnau. Wie hat er seinen Job erledigt?

Luca hat seine Aufgabe sehr gut gemacht. Er hat sich das Spiel verdient durch gute Trainingsleistungen. An diesem Wochenende wird aber wohl wieder Christian Rapp im Tor stehen.