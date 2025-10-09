Fußball-Bezirksliga: Erfolg soll dem FC Zell Auftrieb geben

Der FC Zell duelliert sich am Samstagnachmittag zur besten Zeit um 15.30 Uhr mit dem FC Hauingen.
So wirklich überzeugend sind die Auftritte des FC Zell in dieser noch jungen Saison noch nicht. Was die Punktanzahl betrifft, kann man rund um den Brühlpark aber ganz bestimmt nicht meckern. 13 Zähler hat die Mannschaft von Trainer Michael Schwald schon auf dem Konto. Die Zeller liegen vor dem siebten Spieltag auf Position vier. Vor Wochenfrist drehten die Wiesentäler einen 0:1-Rückstand beim FC Wehr, gewannen letztlich mit 3:1. Auch das zeigt die Qualität.