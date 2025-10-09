Fußball-Bezirksliga: Erfolg soll dem FC Zell Auftrieb geben
Leon Boos steht bei sechs Treffern für den FCZ. Foto:  

Der FC Zell duelliert sich am Samstagnachmittag zur besten Zeit um 15.30 Uhr mit dem FC Hauingen.

So wirklich überzeugend sind die Auftritte des FC Zell in dieser noch jungen Saison noch nicht. Was die Punktanzahl betrifft, kann man rund um den Brühlpark aber ganz bestimmt nicht meckern. 13 Zähler hat die Mannschaft von Trainer Michael Schwald schon auf dem Konto. Die Zeller liegen vor dem siebten Spieltag auf Position vier. Vor Wochenfrist drehten die Wiesentäler einen 0:1-Rückstand beim FC Wehr, gewannen letztlich mit 3:1. Auch das zeigt die Qualität.

 

Zu den Torschützen zählte einmal mehr auch Leon Boos. Der Angreifer steht bereits bei sechs Toren. Den ersten „Dreier“ feierte zuletzt endlich der FC Hauingen. „Da ist bei uns eine große Last abgefallen“, sagt FCH-Coach Mick Fahr. Mit 5:1 bezwangen die Sonnenstädter den bis dato ungeschlagenen SV Weil II. Gleich vier Treffer erzielte dabei Moritz Keller. „Er war natürlich der überragende Mann“, sagt Fahr. „Vier Tore hat er selbst gemacht und dazu war er beim Elfmeter nur durch ein Foul zu stoppen. Moritz war also an allen fünf Treffern maßgeblich beteiligt. Das ist schon bockstark.“ Die Hauinger hoffen nun, dass dieser Erfolg Auftrieb für die kommenden Spiele geben wird. „Wir würden gerne am kommenden Samstag gegen Zell den nächsten Punktgewinn feiern wollen“, gibt Fahr die Richtung vor.

„Ich hoffe, dass dieser Sieg weitere Energien bei den Spielern freisetzt und wir dies mit weiteren Punkten in den kommenden Partien untermauern können.“ Fahr und die Hauinger müssen in den nächsten Wochen sehr wahrscheinlich allerdings auf Luan Schurtz verzichten. Der Mittelfeldspieler war gegen die Weiler umgeknickt. Offenbar hat sich Schurtz dabei eine Verletzung an den Bändern zugezogen.

 