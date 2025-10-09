Fußball-Bezirksliga: Erfolg soll dem FC Zell Auftrieb geben

Zu den Torschützen zählte einmal mehr auch Leon Boos. Der Angreifer steht bereits bei sechs Toren. Den ersten „Dreier“ feierte zuletzt endlich der FC Hauingen. „Da ist bei uns eine große Last abgefallen“, sagt FCH-Coach Mick Fahr. Mit 5:1 bezwangen die Sonnenstädter den bis dato ungeschlagenen SV Weil II. Gleich vier Treffer erzielte dabei Moritz Keller. „Er war natürlich der überragende Mann“, sagt Fahr. „Vier Tore hat er selbst gemacht und dazu war er beim Elfmeter nur durch ein Foul zu stoppen. Moritz war also an allen fünf Treffern maßgeblich beteiligt. Das ist schon bockstark.“ Die Hauinger hoffen nun, dass dieser Erfolg Auftrieb für die kommenden Spiele geben wird. „Wir würden gerne am kommenden Samstag gegen Zell den nächsten Punktgewinn feiern wollen“, gibt Fahr die Richtung vor.