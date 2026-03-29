Fußball-Bezirksliga: Ein völlig verrücktes Spiel in Schliengen

1 Cedric Merstetter feiert mit Schliengen einen wichtigen Heimsieg. Foto: Marvin_Nicklas Fußball-Bezirksligist SF Schliengen gewinnt sein Heimspiel gegen den SV Herten mit 5:3.







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Eine völlig verrückte Partie erlebten die Besucher an der „Mauchener Gass“. Im Kellerduell siegten die Hausherren aufgrund einer starken Vorstellung in der ersten Halb- zeit verdient gegen den SV Herten, der nach dem Seitenwechsel zu spät aufwachte, und den desaströsen 0:5-Pausenrückstand zwar noch verringern, aber nicht mehr aufholen konnte. Das Schützenfest eröffnete nach 14 Minuten Hannes Selz mit dem ersten Treffer. In regelmäßiger Reihenfolge trafen Lukas Amann (19.), Tim Merstetter (26., 44.), und Peer Groß (29.) zu einem scheinbar uneinholbaren 5:0-Vorsprung. Die Gäste waren völlig von der Rolle, waren nur ein Spielball für die Gastgeber. Dies sollte sich aber nach Wiederanpfiff grundlegend ändern. Mit einem Doppelschlag durch Massimo De Franco (46.) und Tunahan Kocer (48.) glaubte Herten plötzlich wieder an seine Chance. Urplötzlich wackelte Schliengen, hatte in einigen Situationen Glück, dass der dritte Gegentreffer nicht schon früher fiel. Hier war SF-Torhüter Sandro Stadler ein großer Rückhalt für seine Mannschaft, wehrte zwei Großchancen der Gäste ab. Beim 5:3 kurz vor dem Abpfiff war aber auch Stadler machtlos.