Fußball Bezirksliga: Ein neuer Job für Oliver Pfaff

1 Oliver Pfaff freut sich auf seine neue Aufgabe beim TSV Benzingen. Foto: Kara

Der Fußball-Bezirksligist TSV Benzingen hat den erfahrenen Trainer als neuen Sportlichen Leiter verpflichtet.









Der 49-Jährige ist in der Region kein Unbekannter, arbeitete er doch lange erfolgreich als Trainer, unter anderem bei den damaligen Landesligisten TSV Straßberg und TSV Nusplingen, wo Pfaff im Dezember 2022 von seinem Amt zurück trat. Nun kehrt der Pädagoge in einer neuen Funktion beim TSV Benzingen, der in der Bezirksliga Staffel I derzeit den neunten Rang einnimmt, zum Fußball zurück. Wir haben mit ihm darüber gesprochen.