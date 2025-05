SV Winzeln – SV Bubsheim (Mittwoch, 19.30 Uhr). Die beiden Vize-Meister der Bezirksligastaffeln stehen sich in diesem Entscheidungsspiel gegenüber. Großen sportlichen Anreiz hat die Partie dabei nicht.

Trainingseinheit als Vorbereitung

Tobias Bea, Spielertrainer des SV Winzeln: „Ob man das Spiel braucht oder nicht, sei dahin gestellt. Wir sehen es als eine bessere Trainingseinheit unter Wettbewerbsbedingungen auf die Vorbereitung für das Pokalfinale.“ Zudem habe der SV Winzeln einige angeschlagene Akteure, die man mit Hinsicht auf das Endspiel schonen werde.

Lesen Sie auch

Torhüterposition offen

Offen ist zudem die Torhüterposition beim SV Winzeln, da Stammkeeper Lennart Haller wegen Knieproblemen fehlt. Da es lediglich um die „Goldene Ananas“ geht, erwartet der SVW-Spielertrainer ein lockeres und faires Spiel, können beide Mannschaften ohne Druck auflaufen. Ähnlich schätzt man auch beim SV Bubsheim die Situation ein. Das Rückspiel findet am Mittwoch, 4. Juni, um 19.30 Uhr in Bubsheim statt. SG Bösingen/Beffendorf – SV Wurmlingen (Mittwoch, 19 Uhr in Beffendorf). Mit dem Verlauf der Saison kann Manuel Bantle, Trainer der SG Bösingen/Beffendorf, durchaus zufrieden sein. Konstant hielt sich seine Mannschaft über dem Strich. Mehr hatte sich Tom Schmid mit dem SV Wurmlingen ausgerechnet, der in der Vorrunde noch in der Spitzengruppe mitmischte, dann aber doch etwas abbaute. Versöhnlicher Abschluss der Spielzeit wird von beiden Teams angestrebt. Die stärkere Offensive könnte den Ausschlag zu Gunsten des SV Wurmlingen geben, wer das Entscheidungsspiel um Platz elf gewinnt.