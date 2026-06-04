Fußball Bezirksliga: Druck auf die SGM Oberreichenbach/Würzbach enorm

Bezirksliga-Abstiegskandidat SGM Oberreichenbach/Würzbach hat es nicht mehr in der eigenen Hand.
Oben in der Tabelle scheint in der Bezirksliga Nordschwarzwald alles so gut wie klar zu sein. Der VfR Sulz steht schon seit geraumer Zeit als Titelträger fest, und da auch die SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der nächsten Runde in der Bezirksliga aktiv sein wird, können sich die Fans auf ein munteres Spielchen zwischen diesen beiden Teams mit eventuell vielen Treffern freuen.