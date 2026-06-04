Fußball Bezirksliga: Druck auf die SGM Oberreichenbach/Würzbach enorm

Bezirksliga-Abstiegskandidat SGM Oberreichenbach/Würzbach hat es nicht mehr in der eigenen Hand.

Oben in der Tabelle scheint in der Bezirksliga Nordschwarzwald alles so gut wie klar zu sein. Der VfR Sulz steht schon seit geraumer Zeit als Titelträger fest, und da auch die SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der nächsten Runde in der Bezirksliga aktiv sein wird, können sich die Fans auf ein munteres Spielchen zwischen diesen beiden Teams mit eventuell vielen Treffern freuen.

Nach dem 4:1 gegen Ahldorf werden die SF Gechingen allerhöchstwahrscheinlichst nicht mehr vom zweiten Tabellenplatz verdrängt werden, denn der Drittplatzierte SV Eutingen hat drei Punkte Rückstand und zudem das um 25 Treffer schlechtere Torverhältnis.

Gechingen Favorit

Die Sportfreunde haben zudem mit dem bereits abgestiegenen TSF Dornhan einen vermeintlich einfachen Konkurrenten, wohingegen es die Eutinger mit dem geretteten FV Grün-Weiß Ottenbronn zu tun bekommt.

Definitiv als Drittletzter wird die SG Dornstetten die Runde 25/26 verlassen, wohingegen der sich zuletzt stark in Form befindende VfL Nagold II seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte behaupten und zu seinen schon jetzt 75 Erfolgserlebnissen weitere Treffer hinzufügen möchte.

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Der SV Baiersbronn hat den momentanen sechsten Tabellenplatz sicher und kann bei einem Erfolg gegen den unmittelbar vor ihm liegenden 1. FC Altburg dessen fünften Tabellenplatz einnehmen.

Heiß umkämpfter Relegationsplatz

In den restlichen drei Begegnungen steht allerdings wesentlich mehr auf dem Spiel, denn die SG Felldorf-Bierlingen (36 Punkte /43:46 Tore), der SV Althengstett (36/45:56) und die SG Oberreichenbach/Würzbach (35 Punkte/61:69) kämpfen um einen Nichtabstiegs- bzw. den Abstiegs-Relegationsplatz.

Die beste Ausgangsposition hat Felldorf-Bierlingen, das mit dem Schlusslicht TSV Möttlingen eine vermeintlich einfache Aufgabe vor der Brust hat. Der SV Althengstett bekommt es hingegen mt dem starken Tabellenvierten SV Wittendorf zu tun, gegen den er sich keine Blöße geben darf, denn dahinter lauert die SG Oberreichenbach/Würzbach, die sich zuletzt trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung mit 2:3 dem SV Baiersbronn beugen musste.

Das sagt Michael Frey

„Das war eine extrem bittere Niederlage, denn wir hatten lange drei Punkte auf dem Fuß, bekommen aber bei drei gegnerischen Torschüssen drei Gegentore“, findet Oberreichenbachs Trainer Michael Frey, der großen Respekt vor dem dem nächsten Widersacher SV Gültlingen hat.

„Gültlingen ist ein sehr, sehr starker Gegner, gegen den wir eine sehr, sehr gute Leistung brauchen, um unsere Hausaufgabe, drei Punkte zu holen, zu erledigen. Leider haben wir den Klassenerhalt aber nicht mehr in der eigenen Hand. „Insgesamt gesehen haben wir als Aufsteiger in unserer ersten Landesliga-Saison der Vereinsgeschichte auf Anhieb eine gute Rolle in der Bezirksliga gespielt. Mit unserer Hinrunde war ich sogar sehr, sehr zufrieden und bis vor sechs, sieben Wochen hätte ich nicht gedacht, dass wir noch ganz unten hineinrutschen“, meint Frey, für dessen Team es im Anschluss bergab ging.

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Denn es folgten unter anderem Niederlagen gegen die SF Gechingen (0:3), den VfR Sulz (1:5) und den 1.FC Altburg (0:1) und Unentschieden gegen die SG Dornstetten (2:2), den FV Grün-Weiß Ottenbronn (2:2) und die SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee (1:1).

Dumm gelaufen

„Gechingen, Sulz, Altburg waren Spiele, in den wir gewinnen können, aber nicht müssen, die drei Unentschieden gegen direkte Konkurrenten waren zu wenig. Zum Beispiel gegen Dornstetten waren wir hoch überlegen und hatten 28:2 Torschüsse“, so Frey.

„Die Erfahrung durch die alten Hasen fehlt bei uns. Bis auf Marvin Stoll hat davor niemand Bezirksliga gespielt, und auch die Breite im Kader ist nicht vorhanden, ein leichter Leistungsabfall bei zu vielen Ausfällen liegt vor. Gegen Gültlingen werden neben den Langzeitverletzten auch zwei, drei Spieler aus privaten Gründen fehlen, was bitter ist, doch auch der Rest kann Fußball spielen“, erklärt Frey.

Spiel vom Mittwoch

TSV Möttlingen – SV Gültingen 1:6 (0:3). Die Zeit drängte, das am Sonntag abgebrochene Bezirksliga-Spiel zwischen dem TSV Möttlingen und dem SV Gültlingen wurde bereits am Mittwochabend nachgeholt. Mit einem klaren Ergebnis für die Gäste, die dank ihrem 6:1-Sieg auf Rang sieben kletterten. Die Tore: 0:1, 0:2 Nick Keuler (9./11.), 0:3 Jürgen Schechinger (25.), 1:3 Max Drohla (51.), 1:4 Jürgen Schechinger (56.), 1:5 Thomas Schechinger (65.), 1:6 Justin Göppert (75.).