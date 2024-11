Fußball Bezirksliga: Dreister Diebstahl trübt die Stimmung bei den Sportfreunden Bitz

Den vergangenen Sonntag werden die Sportfreunde Bitz so schnell nicht vergessen. Dabei wird weniger die 0:4-Heimniederlage gegen die SG Nusplingen/Obernheim im Gedächtnis bleiben, sondern vielmehr das, was sich nach der Partie ereignete. „Die Niederlage gegen Nusplingen war verdient“, sagt der Vorsitzende der Sportfreunde, Jens Wizemann. „Die Stimmung war danach aber dennoch gut.“ Dies sollte sich aber im Laufe des Sonntagabends ändern.

Geldbeutel mit 3500 Euro ist weg

„Wir machen mehrmals im Jahr ein so genanntes Vereinsessen, bei dem wir unseren Gästen im Sportheim eine besondere Mahlzeit anbieten. Das kommt immer sehr gut an“, erklärt der Vorsitzende. So war es beim Heimspiel gegen die SG. „Viele Frauen und Ehrenamtliche aus dem Verein haben schon am Samstag Schnitzel geklopft, paniert und Spätzle geschabt. Das Essen ist bei unseren Gästen, wir hatten so um die 120 Personen, richtig gut angekommen. “ Und so kam auch einiges an Geld in die Vereinskasse. „Doch irgendwann am Abend haben wir festgestellt, dass der Geldbeutel, in dem die ganzen Einnahmen waren – es dürften so rund 3500 Euro gewesen sein – plötzlich verschwunden war. „Wir haben das ganze Sportheim abgesucht – aber der Geldbeutel war weg!“

„Das hat es bei uns noch gar nie gegeben“

Dies ist um so bitterer, da die Sportfreunde diese Einnahmen hätten gut gebrauchen können. „Wir mussten zu Beginn des Jahres eine neue Heizung einbauen, das der Heizkessel kaputt gegangen ist. Das Geld war dazu gedacht, einen Teil Investition abzuzahlen.“ Die Enttäuschung beim Vorsitzenden der Sportfreunde sitzt tief. „Bis Sonntag hätte ich nicht gedacht, dass so etwas bei uns im Sportheim passieren kann. Aber man lernt nie aus“, sagt Wizemann. Die Polizei sei zwar eingeschaltet worden – „zwei Polizisten haben bei uns an diesem Abend geholfen“ – aber Wizemann sieht nur geringe Chancen, dass dieser Diebstahl aufgeklärt wird. „Da verliert man schon den Glauben an das Gute im Menschen. Das hat es bei uns noch gar nie gegeben.“

Schock bei Trainer und Mannschaft ist groß

Groß war der Schock auch bei Trainer Tolga Yigitbas und der Mannschaft. „Ich habe es erst am Abend erfahren, als ich Zuhause war. Das tut schon weh; da hat der ganze Verein und die Ehrenamtlichen geschuftet, und dann bleibt am Ende nichts davon übrig.“

Sportfreunde veröffentlichen Spendenaufruf über Social-Media-Kanäle

Um den finanziellen Verlust etwas abzumildern haben die Sportfreunde auf ihren Social Media Kanälen auf Facebook und Instagram einen Spendenaufruf gestartet. „Ich und die Mannschaft werden auch etwas beisteuern“, sagt Yigitbas. „Der Spendenaufruf ist gut angenommen worden. Wir haben auch schon die eine oder Spende erhalten“, sagt Wizemann, „Noch schlimmer als der finanzielle Schaden ist der Vertrauensverlust.“