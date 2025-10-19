Fußball-Bezirksliga: Die Schliengener Suche nach dem Rückhalt

In einem Bezirksliga-Duell ohne großen Glanz trennen sich der FC Hauingen und die SF Schliengen mit 1:1. Beide Treffer fallen im zweiten Durchgang.

Die Sportfreunde Schliengen und die Torhüterposition sind an jedem Spieltag der Bezirksliga Hochrhein für eine neue Überraschung gut. Nachdem sich der langjährige Stammkeeper Nils Lehmann zum Ende der vergangenen Saison in den Fußball-Ruhestand verabschiedete, schien die Nachfolge durch den jungen Sandro Stadler (22) im Gehäuse der Rebländer gesichert.

Ein Mittelhandbruch des Torhüters machte den SFS-Planungen jedoch einen satten Strich durch die Rechnung. Da auch Reserve-Keeper Marius Stein derzeit verletzt ausfällt und Ex-Keeper Nils Lehmann nach zwischenzeitlichem Rücktritt vom Rücktritt nur bedingt zur Verfügung steht, heißt die Nummer eins der Schliengener aktuell Tom Wihler. Der 29-Jährige, der die Sportfreunde eigentlich mit der Nummer neun auf dem Rücken in der Innenverteidigung dirigiert, stand aus den genannten Gründen nun auch in Hauingen zwischen den Pfosten.

Während der Gäste-Kapitän in der vergangenen Woche gegen den FC Wehr (1:4) gleich viermal hinter sich greifen musste, war er im Duell mit den Sonnenstädtern lediglich gegen den Strafstoß von Moritz Keller (75.) machtlos. „Er hat die Sache im Tor heute sehr souverän gelöst. Auch der Hauinger Torwart hat auf der Gegenseite überragend gehalten“, lobte SFS-Sportchef Tim Merstetter die beiden Keeper..

Nach einer ersten Halbzeit, die sportliche Höhepunkte weitestgehend vermissen ließ, eröffnete Tim Merstetter früh im zweiten Durchgang den Torreigen (47.). Eine Hauinger „Kerze“ fiel dem SFS-Angreifer perfekt auf den Spann. In der Folge drückten die Sportfreunde aufs Gas, schafften es aber nicht, sich mit dem zweiten Treffer zu belohnen. So war es eine Viertelstunde vor Schluss Moritz Keller, der im Gäste-Strafraum von Jens Lehmann zu Fall gebracht wurde und sich dem fälligen Elfmeter selbst annahm. Der Hauinger Goalgetter ließ Wihler mit seinem Schuss in die rechte Ecke keine Abwehrchance. Zwar versuchten sich sowohl die Schliengener, als auch die Hauinger in der Schlussphase erneut am Siegtreffer, blieben aber glücklos. Somit stand nach 90 Minuten ein 1:1-Unentschieden auf dem eher dürftigen Hauinger Rasen.

„Wir hätten zwar lieber drei Zähler geholt, aber das Unentschieden geht leistungsgerecht in Ordnung“, resümierte FCH-Coach Mick Fahr nach Ende der Begegnung.