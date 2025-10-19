Fußball-Bezirksliga: Die Schliengener Suche nach dem Rückhalt

In einem Bezirksliga-Duell ohne großen Glanz trennen sich der FC Hauingen und die SF Schliengen mit 1:1. Beide Treffer fallen im zweiten Durchgang.
Die Sportfreunde Schliengen und die Torhüterposition sind an jedem Spieltag der Bezirksliga Hochrhein für eine neue Überraschung gut. Nachdem sich der langjährige Stammkeeper Nils Lehmann zum Ende der vergangenen Saison in den Fußball-Ruhestand verabschiedete, schien die Nachfolge durch den jungen Sandro Stadler (22) im Gehäuse der Rebländer gesichert.