Fußball-Bezirksliga: Die Hauinger schenken nichts her

1 Trainer Patric-Maier-Blanc mit Hauingen in ruhigerem Fahrwasser. Foto: Marvin_Nicklas Befreit können der FC Wehr und der FC Hauingen in den verbleibenden Partien aufspielen.







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WEHR. Beim FC Wehr ist genau das eingetroffen, was sich Trainer Urs Keser erhofft hatte: Die letzten Spiele seiner Amtszeit zu genießen. Denn die Wehrer haben es geschafft und sind aus dem Gröbsten heraus. Auch in der kommenden Spielzeit gibt es rund ums Frankenmattstadion Bezirksliga-Fußball zu sehen. „Wir haben nun keinen Druck mehr. Es geht alles etwas lockerer zur Sache“, sagt Keser, der in den kommenden Wochen aber natürlich auch nichts abschenken mag: „Wir wollen schauen, dass wir von Spieltag zu Spieltag unsere Serie noch ein wenig ausbauen können. Wenn wir einen Platz zwischen fünf und sieben festigen könnten, wäre das super. Auf jeden Fall möchte ich die Saison aber auf einem einstelligen Platz beenden.“ Aktuell rangieren die Wehrer auf Rang sechs.