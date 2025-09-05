Fußball Bezirksliga: Derby der Punktlosen in Schramberg

Die SG Schramberg/Sulgen erwartet die SG Hardt/Lauterbach und beide Teams brauchen den Sieg.
SG Schramberg/Sulgen – SG Hardt/Lauterbach (Samstag, 17.15 Uhr). Somit kommt dem Aufeinandertreffen eine enorme Bedeutung zu, steckt viel Brisanz im Kellerduell. Nur der Sieger kann den Anschluss ans untere Mittelfeld herstellen. Besonders düster sieht die Lage der Gastgeber aus. Drei deftige Niederlagen und schon 20 Gegentore machen deutlich, die Abwehr ist aktuell der Schwachpunkt bei der SG Schramberg/Sulgen.