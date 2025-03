Schönes Wetter, über 200 Zuschauer und zehn Tore – Fußballherz was willst du mehr? Diese Frage hätte die Altburger Fangemeinde nach dem 2:8-Debakel mit „besser verteilt“ eindeutig beantworten können.

Von einem „verteilten Spiel“ war Altburg beim Start aus der Winterpause jedoch weit entfernt.

FC Altburg – SV Baiersbronn 2:8 (0:4). Die in der Tabelle hinter dem FC Altburg liegenden Gäste vom SV Baiersbronn waren der Barg-Elf in allen Belangen überlegen. Unter dem Strich war Altburgs Torhüter Lars Großmann mit den acht Gegentoren noch sehr gut bedient. Dass es nicht zweistellig wurde, war alleine sein Verdienst.

Lesen Sie auch

Frühe Führung

Schon bevor Bruno Ribeiro die Führung erzielte (12.), hatte Baiersbronn zwei gute Möglichkeiten, unter anderem durch einen Freistoß von Kevin Braun, den Lars Großmann großartig parierte. Die Frage, wie das Spiel gelaufen wäre, hätte Jan Hölzle seine Möglichkeit (20.) zum Ausgleich genutzt, erscheint im Nachhinein müßig, denn in Folge hielt das Pech beim FCA Einzug. Das 2:0 resultierte aus einem missglückten Altburger Abwehrversuch, der vom Hinterteil vor die Füße von Sebastian Braun sprang (24.). Und beim 3:0 (28./Jonas Hanfstein) war Großmann schon Richtung richtiges Eck unterwegs, als das Leder noch abgefälscht wurde.

In Abstauber-Manier

Nach einer halben Stunde kam FCA-Spielertrainer Benjamin Barg für den überforderten Kristian Knezevic ins Spiel, das 0:4 fiel in bester Abstauber-Manier (42.) – erneut durch Sebastian Braun.

Kein Aufbäumen

Wer im zweiten Abschnitt ein Aufbäumen erwartet hatte, wurde komplett enttäuscht. Direkt nach Wiederanpfiff des gut leitenden Unparteiischen Bartosz Szymko startete Jonas Hanfstein einen Konter, Großmann konnte parieren, war gegen die nachfolgende Aktion von Rico Finkbeiner (48.) jedoch machtlos.

Das Netz zappelt wieder

Damit nicht genug, nach dem nächsten Angriff landete der Ball durch Jonas Hanfstein (50.) erneut im Netz. 0:6 nach nicht Mal einer Stunde, der Anschlusstreffer von Jonathan Stockinger per Freistoß (53.) konnte die FCA-Fans nur bedingt befriedigen, zumal Janik Frei die zwischenzeitlich ordentliche Offensivphase mit seinem Tor zum 7:1 abwürgte. Der Treffer lag in der Luft, denn keine 60 Sekunden zuvor hatte der FCA-Keeper diesen „Einschlag“ noch verhindert.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball Bezirksliga SG Vöhringen ärgert den Favoriten Eine kuriose Punkteteilung gab’s in der Bezirksliga Nordschwarzwald zwischen der SG Vöhringen und den SF Gechingen.

Der FC Altburg war zwar bemüht, defensiv jedoch völlig überfordert. Rico Finkbeiner, Bruno Ribeira und Sebastian Braun waren einfach zu schnell für die Gastgeber, dazu ließen der umsichtige Kevin Braun und Janik Frei im SVB-Abwehr Zentrum so gut wie nichts anbrennen.

In der 84. Minute „brannte“ es dennoch, als Paul Eckert nach einem Eckball auf 2:7 verkürzte, Sebastian Braun stellte in der Schlussminute mit seinem dritten Tor zum 8:2 den alten Abstand wieder her.

Die Trainerstimmen

Benjamin Barg 1. FC Altburg: „Wir haben nichts von dem gemacht, was wir uns vorgenommen hatten. Wir haben die Bälle nicht nach vorne an den Mann gebracht, und Baiersbronn hat diese Schwäche gut ausgespielt. Durch die vielen Ballverluste im Mittelfeld waren wir hinten offen und hatte uns ganz schön alleingelassen gefühlt.“

Kevin Braun, SV Baiersbronn: „Ja, das war heute ein richtiges Brett! Wir haben die wichtigen Zweikämpfe gewonnen und gewusst, dass Altburg in seinem 4-3-3 System sehr offensiv ausgerichtet ist. Wenn wir hinter deren Mittelfeldkette kommen, haben wir die Qualität, um die Tore zu machen. Das 8:2 war natürlich ein super Start, vor allem wenn man sich vor Augen hält, wie viele Mannschaften in der Liga absteigen können!“

Die Aufstellungen

1. FC Altburg: Lars Großmann – Jonathan Stockinger, Zsolt Balogh, Kristian Knezevic (29. Benjamin Barg), Raphael Weber, Paul Eckert, Marcel Gross (60. Alexander Walter, 65. Marcel Kalmbach), Jan Hölzle, Savino Marotta (46. Rafael Benz), Robert Deda, Philipp Borutta.

SV Baiersbronn: Marcel Linke – Janik Frei, Kai Kneißler, Robin Veitinger (76. Tobias Gaiser), Henrik Kohler (74. Dennis Veitinger), Jonas Hanfstein, Rico Finkbeiner, Lukas Gaiser (60. Jannik Wurster), Kevin Braun, Bruno Ribeira, Sebastian Braun.

Die Tore

Tore: 0:1 (12.) Bruno Ribeiro, 0:2 (24.) Sebastian Braun, 0:3 (28.) Jonas Handstein, 0:4 (42.) Sebastian Braun, 0:5 (48.) Rico Finkbeiner, 0:6 (50.) Jonas Hanfstein, 1:6 (53.) Jonathan Stockinger, 1:7 (73.) Janik Frei, 2:7 (84.) Paul Eckert, 2:8 (90.) Sebastian Braun.

Schiedsrichter: Bartosz Szymko.

Zuschauer: 200.