Fußball-Bezirksliga: Bleon Selmani fühlt sich in Stetten pudelwohl

Für Angreifer Bleon Selmani und den Bezirksliga-Primus TuS Lörrach-Stetten läuft die Bezirksliga-Saison bisher nach Maß.
Anlaufschwierigkeiten gab es für Angreifer Bleon Selmani nach seinem Sommer-Wechsel zum TuS Lörrach-Stetten keineswegs. Nach zehn Spieltagen steht der 20-Jährige bereits bei elf Treffern und zwei Assists für seinen neuen Verein. Beim SV Weil durfte der schnelle Angreifer bereits Landesliga-Luft schnuppern und befindet sich nun auch mit Bezirksliga-Primus TuS Lörrach-Stetten auf bestem Wege, im kommenden Jahr eine Etage höher spielen zu dürfen.