Fußball-Bezirksliga: Bleon Selmani fühlt sich in Stetten pudelwohl

Für Angreifer Bleon Selmani und den Bezirksliga-Primus TuS Lörrach-Stetten läuft die Bezirksliga-Saison bisher nach Maß.

Anlaufschwierigkeiten gab es für Angreifer Bleon Selmani nach seinem Sommer-Wechsel zum TuS Lörrach-Stetten keineswegs. Nach zehn Spieltagen steht der 20-Jährige bereits bei elf Treffern und zwei Assists für seinen neuen Verein. Beim SV Weil durfte der schnelle Angreifer bereits Landesliga-Luft schnuppern und befindet sich nun auch mit Bezirksliga-Primus TuS Lörrach-Stetten auf bestem Wege, im kommenden Jahr eine Etage höher spielen zu dürfen.

Herr Selmani, in der Liga sind sie mit dem TuS noch ungeschlagen und auch im Bezirkspokal läuft es bisher optimal. Wo liegt das Erfolgsrezept?

Unser Team harmoniert hervorragend. Das ist natürlich auch ein Grund dafür, dass wir derzeit so guten Fußball zeigen. Wir sind momentan in einer großartigen Form.

Sie selbst stehen nach zehn Bezirksliga-Spielen für den neuen Verein nun auch schon bei 13 Scorerpunkten. Wie wohl fühlen Sie sich im Team?

Ich finde ich wurde super von meinen Mitspielern beim TuS aufgenommen. Ich bin vollkommen zufrieden.

Mit welchem Mitspieler aus der ersten Mannschaft verstehen Sie sich persönlich am besten?

Ich verstehe mich mit allen meinen Mitspielern gut. Mit dem einen oder anderen bin ich auch außerhalb des Platzes richtig gut befreundet.

Beim SV Weil durften Sie in der vergangenen Spielzeit bereits Landesliga-Luft schnuppern. Wo liegt der größte Unterschied zur Bezirksliga Hochrhein?

Meiner Meinung nach wird in der Landesliga mehr Wert auf spielerische Elemente gelegt, gleichzeitig ist das Spiel dort auch körperlich intensiver als in der Bezirksliga.