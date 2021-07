1 Der FV Bisingen und der SV Rangendingen werden sich in der Bezirksliga wieder zum Spitzenduell treffen. Foto: Kara Foto: Schwarzwälder Bote

Fußball: Staffel im Bezirk Zollern eingeteilt

Bezirksspielleiter Rolf Niggel teilt die Spielklassen für die neue Saison

(horl). Die Staffel in den Spielklassen für die neue Saison eingeteilt hat der neue Bezirksspielleiter Rolf Niggel.

In der Bezirksliga Zollern kam es zu einer Änderung: Der SV Gruol und der SV Erlaheim bilden eine Spielgemeinschaft unter dem Namen SGM SV Gruol/SV Erlaheim. So sind in der neuen Spielzeit 2021/22 nur 14 Mannschaften im Bezirks-Oberhaus vertreten – die Sollzahl beträgt 15 – deshalb wird es am Saisonende nur einen Absteiger geben; der Vorletzte muss dann in die Relegation. Unter neuen Namen tritt in der Kreisliga A1 die SG Stetten a. k. M./Schwenningen an, die nun als SG Schwenningen/Stetten a. k. M. am Spielbetrieb teilnimmt. Ansonsten hat sich im Vergleich zur annullierten Vorsaison in den beiden A-Klassen nichts geändert.

Einige Veränderungen hat es auch in den drei B-Ligen gegeben. Die neu gegründete SGM SV Gruol/SV Erlaheim II ersetzt den SV Gruol II in der Kreisliga B2. Dort findet sich mit dem TSV Geislingen II eine weitere neue Mannschaft. Die Staffel gewechselt hat indes der SV Heselwangen II, der von der B2 in die B3 gerückt ist. Damit sind in allen drei B-Ligen jeweils elf Mannschaften am Start.BEZIRKSLIGA ZOLLERNFV Bisingen, Sportfreunde Bitz, SV Dotternhausen, FV Rot-Weiß Ebingen, SG Gruol/Erlaheim, SG Hart/Owingen, TSV Harthausen/Scher, FC Hechingen, SV Heiligenzimmern, TV Melchingen, SG Obernheim/Nusplingen II, SV Rangendingen, Grün-Weiß Stetten, FC Winterlingen.KREISLIGA A1HSD Jadran Balingen, TSV Benzingen, FV Rot-Weiß Ebingen II, SG Erzingen/Roßwangen/Endingen, TSV Frommern, SG Hartheim/Heinstetten/Unterdigisheim II, TSV Laufen/Eyach, FC Onstmettingen, SG Meßstetten/Tieringen, FC Pfeffingen, FC Schmiden, SG Schwenningen/Stetten a. k. M., TSV Straßberg II, Türkspor Winterlingen.KREISLIGA A2SpVgg Binsdorf, TSV Boll, 1. FC Burladingen, TSV Frommern II, TSV Geislingen, FC Grosselfingen, SG Isingen/Brittheim, SV Heselwangen, FC Killertal 04, SpVgg Leidringen, SV Rosenfeld, SV Ringingen, FC Steinhofen, FC Stetten-Salmendingen, SG Weildorf/Bittelbronn.KREISLIGA B1TSV Benzingen II, Spfr. Bitz II, TSV Harthausen/Scher II, TSG Margrethausen, SG Meßstetten/Tieringen II, SG Obernheim/Nusplingen III, FC Onstmettingen II, FC Pfeffingen II, SG Schwenningen/Stetten a. k. M. II, SpVgg Truchtelfingen, SG Unterdigisheim/Hartheim/Heinstetten III.KREISLIGA B2SV Dotternhausen II, SG Erzingen/Roßwangen/Endingen II, SG Gruol/Erlaheim II, TSV Geislingen II, SG Haigerloch/Trillfingen II/Bad Imnau, Türk Pamukkale Haigerloch, SG Heiligenzimmern II/Bergfelden, SG Rangendingen/Stetten II, TG Schömberg, SG Weildorf/Bittelbronn II, FC Zillhausen.KREISLIGA B3SG Bisingen/Grosselfingen II, SG Gauselfingen/Hausen i. K., SG Hart/Owingen II, FC Hechingen II, Türk KSHV Hechingen, SV Heselwangen II, SG Hörschwag/Stetten-Salmendingen II/Melchingen II, Spfr. Sickingen, TSV Stein, TSV Stetten/Hechingen, FC Wessingen.