Fußball Bezirksliga: Aufstrebender Gast beim SV Winzeln

Die Mannschaft des Trainerduos Tobias Bea und Tobias Heizmann will daheim gewinnen. Zu Gast ist die SG Weildorf/Bittelbronn. Gegen die lieferte sich der SV Winzeln in der Vorrunde eine geradezu atemberaubende Partie. Nach einem 0:2-Rückstand drehte der SVW das Spiel in eine 4:2-Führung und kam letztlich zu einem knappen 5:4-Sieg.

SV Winzeln – SG Weildorf/Bittelbronn (Sonntag, 15 Uhr). Beide Teams, der SVW und SVD, dürften den Kampf um Rang zwei unter sich ausmachen, der Vorsprung des VfL Mühlheim, der sogar noch ein Spiel weniger hat, ist schon sehr deutlich.

Daher möchte die Mannschaft des Trainerduos Tobias Bea und Tobias Heizmann daheim gewinnen. Zu Gast ist die SG Weildorf/Bittelbronn. Gegen die lieferte sich der SV Winzeln in der Vorrunde eine geradezu atemberaubende Partie. Nach einem 0:2-Rückstand drehte der SVW das Spiel in eine 4:2-Führung und kam letztlich zu einem knappen 5:4-Sieg.

Lesen Sie auch

Gefährlicher Gegner

„Somit wissen wir um die Gefährlichkeit des Gegners“, sagt Tobias Bea, Abwehrchef und Spielertrainer des SV Winzeln. Auch wenn seine Mannschaft in der Spitze mitmischt, spricht auch er davon, dass es zuerst um die Absicherung nach unten, sprich Klassenerhalt gehe, angesichts der hohen Zahl an Absteigern.

Regeneration

„Nach zwei englischen Wochen, die durchaus auch an die Substanz gingen, sind wir nicht unzufrieden, konnten sich die Spieler in dieser Woche regenerieren, da wir einige angeschlagenen Akteure haben. Wichtig ist, dass wir und einen Puffer nach unten erhalten“, so die erste Vorgabe von Tobias Bea. Den guten Lauf der SG Weildorf/Bittelbronn in der Rückrunde hat man auch in Winzeln registriert. „Wir wissen um die Stärken des Gegners, auch dass sie offensiv eine Qualität haben“, so der SVW-Coach. Damit die Aufgabe nicht unnötig schwerer werde, soll vor allem verhindert werden, anders als im Hinspiel, dass der SV Winzeln in Rückstand gerät.

SG-Trainer David realistisch

Die Lage für die SG Weildorf/Bittelbronn prekär, blickt Trainer Dominik David realistisch auf die Tabelle. „Ich mache mir da keine Hoffnung mehr um den Klassenerhalt“, sei der Abstand zum rettenden Ufer zu groß für den Tabellenzehnten bei derzeit 19 Punkten.

Und doch haben die Gäste in der Rückrunde einen super Lauf, verbuchten fünf Siege in Folge. In der Vorrunde konnte man lediglich vier Zähler holen, war da Letzter, in der Rückrundentabelle ist die SG Weildorf/Bittelbronn mit 15 Punkten auf dem dritten Rang. Nachdem die Abwehr die „Problemzone“ war, wurde In der die Mannschaft von Coach David in der Defensive wesentlich stabiler, „nachdem wir die Innenverteidigung umgestellt haben“. Zuletzt spielten die Gäste zwei Mal zu Null und punktete bei den fünf Siegen allesamt gegen Kontrahenten aus der unteren Tabellenhälfte. Somit betont Dominik David, „Es läuft gut, aber uns ist bewusst, dass der SV Winzeln Favorit ist und doch fahren wir dahin und wollen was mitnehmen.“

Duell der Top-Torjäger

Mit Nico Hellstern hat die SG Weildorf/Bittelbronn einen Top-Torjäger in ihren Reihen, der mit 21 Treffern hinter Simon Gaus vom SV Winzeln (25) auf Rang zwei in der Torjägerliste steht. Die Qualitäten und Effektivität beruhe auch darauf, dass seine Mitspieler entsprechend dafür sorgen, dass der Mittelstürmer zu dieser starken Quote kommt.

Weitere Spiele

Vor einer unlösbaren Aufgabe steht die SpVgg Bochingen auf dem „Ettenberg“. Tabellenführer VfL Mühlheim dürfte nach dem 4:1-Coup der SpVgg gegen den SV Dotternhausen gewarnt sein, die SpVgg nicht zu unterschätzen. Der SV Waldmössingen hat daheim gegen Schlusslicht TSV Benzingen die nächste Chance, um seine Mittelfeldposition zu verbessern. Der FC Grosselfingen möchte gegen die favorisierte SG Bösingen/Beffendorf daheim zumindest einen Teilerfolg erreichen.