Fußball Bezirksliga: Abwehr bröckelt kurz vor Ende

SG Bösingen/Beffendorf – SG Deißlingen/Lauffen 1:3 (1:1). Wie vom derzeit verletzten Spielertrainer der Gäste, Felix Schaplewski, erwartet, traf sein Team auf einen kämpferischen Gastgeber. Die Heim-SG verlegte sich auf die Defensive und lauerte auf Konter. So kam die Gast-SG schnell zu einer optischen Überlegenheit, zeigte sich aber auch anfällig, wenn die Gastgeber nach Ballgewinnen schnell umschalteten. Schon in der 6. Minute war Simon Jauch nach einem Konter frei vor Gäste-Keeper Qerim Dinja, verzog aber in aussichtsreicher Position.

Konter durch Simon Jauch bringt Führung Die Spieler der SG Bösingen/Beffendorf bejubeln die 1:0-Führung durch Simon Jauch. Foto: Jürgen Schleeh Immer wieder gestört, lief der Spielaufbau bei der SG Deißlingen/Lauffen nicht perfekt. Auch wenn man das Geschehen meist in die Hälfte der Gastgeber verlagerte. Der nächste Konter der SG Bösingen/Beffendorf saß. Wieder über die rechte Angriffsseite, kam Simon Jauch in der 14. Minute durch und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Front. Allerdings in der Entstehung aus stark abseitsverdächtiger Position, was auch Manuel Bantle, Trainer der Heim-SG, eingestand.

Florian Ehnis gleicht aus

Florian Ehnis (Mitte, rotes Trikot) glich zum 1:1 für die SG Deißlingen/Lauffen aus. Foto: Jürgen Schleeh

Die SG Deißlingen/Lauffen tat sich weiterhin schwer, über einen strukturierten Spielaufbau gefährlich vor das Tor von Patrick Knöpfle zu kommen. Selbst von Standards ging keine Gefahr aus. Nachdem sich Florian Ehnis über rechts in den Strafraum der Heim-SG durchsetzte, war in der 23. Minute doch der 1:1-Ausgleich fällig. Kurz zuvor wehrte Gästetorwart Dinja einen Flachschuss von Max Lemperle ab. Die Führung der Gäste verpasste Maurice Fanelli (35.) nach schönem Zuspiel von Sedric Podnar. Am überschaubaren Niveau der Partie änderte sich bis zur Pause nichts.

Gäste nach Pause zielstrebiger

Wesentlich zielstrebiger und energische ging die SG Deißlingen/Lauffen in den zweiten Durchgang. Mehr Ballbesitz und von den Angriffen ging nun deutlich mehr Gefahr aus. Der Druck auf die Gastgeber nahm deutlich zu. So wurde ein Schuss von Matteo Stefania auf der Linie geklärt (50.). Ein Freistoß von Marcel Herzog entschärfte Heim-Torhüter Patrick Knöpfle (64.). Die Chancen der Gäste nahmen zu, während die SG Bösingen/Beffendorf nur selten zu guten Entlastungsangriffen kam.

Elfmeter durch Robin Schumpp

Robin Schumpp sorgte per Foulelfmeter für die 2:1-Führung der SG Deißlingen/Lauffen. Foto: Jürgen Schleeh

Es schien nur noch eine Frage der Zeit, bis die Partie zu Gunsten der SG Deißlingen/Lauffen kippt. Nach Foul an Florian Ehnis nutzte Robin Schumpp den Elfmeter zum 2:1 (84.) der Gast-SG. Schumpp scheiterte kurz darauf mit einem Direktschuss am stark reagierenden Knöpfle. Die Gäste ließen jedoch nicht locker und verdienten sich den Sieg mit dem 3:1 durch Robin Lambrecht in der Nachspielzeit.

Trainerstimmen

Manuel Bantle (SG Bösingen/Beffendorf): „Die ersten 20 Minuten waren top, hätten wir noch ein Tor machen können. Mit dem 1:1 ist das Spiel gekippt, hätte Deißlingen in Führung gehen können. In der zweiten Halbzeit haben wir es ordentlich gemacht. Bis zum Elfmeter habe ich keine hundertprozentige Chance von Deißlingen gesehen. Sie hatten zwar mehr Ballbesitz gehabt. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, Deißlingen ist eine Top-Mannschaft. Der Sieg ist verdient.“ Felix Schaplewski (SG Deißlingen/Lauffen): „Es war klar, dass gegen uns eine kämpferische und kompakte Mannschaft auf dem Platz steht. Die muss man am Anfang auch erst mal bespielen. Da kann man nicht davon ausgehen, dass wir in den ersten Minuten gleich ein Feuerwerk abfackeln. So ist dann das Ergebnis in der ersten Halbzeit, dass das Spiel zerfahren aussieht. Somit bin ich einfach froh, dass wir die drei Punkte einsacken können.“

Statistik

SG Bösingen/Beffendorf: Patrick Knöpfle – Alexander Hettich, Marius Haaga, Christoph Awecker, Marvin Schlosser (77. Björn Bantle), Silas Lehmann, Thomas Eger, Simon Jauch, Benedikt Mei, Max Lemperle (62. Fabian Schmid), Felix Fleig. SG Deißlingen/Lauffen: Qerim Dinaij – Maurice Roth, Sedric Podnar (63. Marcel Herzog), Robin Schumpp, Tom Ritzel (90. Rodrigo Vieira Silva), Matteo Stefania, Maurice Fanelli (75. Rouven Irion), Robin Lambrecht, Florian Ehnis (84. Luca Braig), Philipp Weiß, Renato Vieira Silva.

Tore: 1:0 (14.) Simon Jauch, 1:1 (23. Florian Ehnis, 1:2 (84./Strafstoß) Robin Schumpp, 1:3 (90.+3) Robin Lambrecht.

Schiedsrichter: 1. Halbzeit Karl Bergmann, 2. Halbzeit: Theresa Hug. Zuschauer: 60.

Schiri-Auswechslung

Ein nicht alltägliches Ereignis ergab sich beim Bezirksligaspiel in Beffendorf. Die Halbzeitpause ist vorbei, die Spieler beider Mannschaften stehen wieder auf dem Platz und warten, dass es weitergeht. Es vergehen Minuten, wundert man sich doch, wo Schiedsrichter Karl Bergmann bleibt. Dann gehen die Spieler wieder in die Kabinen und auf Nachfrage stellt sich heraus, der Schiri kann nicht mehr, hat sich verletzt. Ersatz muss her. Die Lösung ist Theresa Hug, die aktiviert wird. So konnte die Partie nach 45 Minuten Verzögerung fortgesetzt werden – unter der souveränen Leitung der Schiedsrichterin.