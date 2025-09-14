Fußball Bezirksliga: Abwehr bröckelt kurz vor Ende

Nach einer 1:0-Führung keimte Hoffnung bei der SG Bösingen/Beffendorf auf einen Punktgewinn.
SG Bösingen/Beffendorf – SG Deißlingen/Lauffen 1:3 (1:1). Wie vom derzeit verletzten Spielertrainer der Gäste, Felix Schaplewski, erwartet, traf sein Team auf einen kämpferischen Gastgeber. Die Heim-SG verlegte sich auf die Defensive und lauerte auf Konter. So kam die Gast-SG schnell zu einer optischen Überlegenheit, zeigte sich aber auch anfällig, wenn die Gastgeber nach Ballgewinnen schnell umschalteten. Schon in der 6. Minute war Simon Jauch nach einem Konter frei vor Gäste-Keeper Qerim Dinja, verzog aber in aussichtsreicher Position.