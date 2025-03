„In Summe ist es ein verdienter Sieg“, so Fabian Singer, der Spielertrainer des TSV Trillfingen, nach dem klaren 4:0-Erfolg am Samstagnachmittag im Derby über den SV Grün-Weiß Stetten.

Die Wollensack-Kicker gehen früh in Führung

Singer war es auch gleich, der nach gerade einmal fünf gespielten Minuten den ersten Treffer für die Heimmannschaft markierte, nachdem er durch einen Querball an den Ball gelangte und diesen freistehend vor Stettens Schlussmann Andreas Henle zum 1:0 im Tor unterbrachte.

Das Heimteam bleibt spielbestimmend

Nach diesem frühen Treffer blieb Trillfingen die spielbestimmende Mannschaft und erarbeitete sich immer wieder über tiefe Bälle in die Spitze Torchancen. Doch nicht so ein tiefer Ball, sondern ein Fehler in der Hintermannschaft brachte den Hausherren das 2:0 in der 25. Spielminute durch David Kleinfeld, der nach diesem Fehler der Gäste von Fabian Singer in Szene gesetzt wurde und den Ball ohne viel Bedrängnis einschoss.

Stetten bringt nicht viel zustande

Aber auch nach dem 2:0 machte Trillfingen immer weiter und erarbeitete sich Chance um Chance. Stetten hingegen kam in der ersten Halbzeit nicht zwingend vor das gegnerische Tor, allein eine abgerutschte Flanke und ein Eckball brachten sie zustande.

Stettens Trainer Joachim Koch analysierte: „In der ersten Halbzeit waren wir etwas konfus und haben die Positionen nicht gehalten.“

Im zweiten Durchgang ändert sich nicht viel

In der zweiten Halbzeit änderte sich am Spielverlauf aber nicht wirklich viel; bis auf die Tatsache das Stetten in der 55.Minute zur besten Gelegenheit durch einen Volleyabschluss von Steven Baier bekam, der den Ball unter Bedrängnis aber nur knapp über Trillfingens Tor schoss.

Wentsch setzt mit einem Traumtor den Schlusspunkt

In der Folge blieb Trillfingen weiter aktiv, ließ aber einige Chancen ungenutzt bis zur 74. Minute, in der ein Eckball direkt im Tor einschlug, dieser aber nach einem Foul an Stettens Torhüter abgepfiffen wurde. Doch nur kurze Zeit später fiel dann wirklich das 3:0, das erneut Fabian Singer erzielte, nachdem Nick Stehle im Mittelfeld an den Ball gelangt war, diesen auf David Kleinfeld durchsteckte, der ihn zu Singer brachte, der Kleinfelds Flanke veredelte. Den Schlusspunkt in diesem Derby setzte dann in der 82. Minute Rico Wentsch mit einem Traumtor: Denn er schoss den Ball aus ungefähr 30 Metern traumhaft ins linke Kreuzeck und ließ Stettens Torwart so keine Chance.Daraufhin passierte nicht mehr viel.

Statistik

TSV Trillfingen – SV Grün-Weiß Stetten 4:0 (2:0).

TSV Trillfingen: J. Wütz; Kleinfeld (76. Krespach), R. Kolb, F. Wütz, L.Kolb, Heller, N. Stehle, Singer, Wentsch, T. Stehle (56. Krause), Tantur (66. Bitz). SV Grün-Weiß Stetten:

A. Henle; Neher (89. Bastos), N. Schneider, T. Henle (77. Fischer), Conzelmann, Baier (70. Gulde), C. Pfeffer, L. Schneider, Seibold, Unterwurzacher, Hauke. Tore:

1:0, 3:0 Fabian Singer (5./75.), 2:0 David Kleinfeld (25.), 4:0 Rico Wentsch (82.). Schiedsrichter:

Mario Haas.

Trainerstimmen

Fabian Singer (TSV Trillfingen): „Nachdem wir die vergangenen drei Spiele verloren haben, war klar dass wir eine Reaktion zeigen müssen und gewinnen wollten. Wichtig war deshalb auch, dass die Null steht und dass die drei Punkte da bleiben.“

Joachim Koch (SV Grün-Weiß Stetten):

„Trillfingens Sieg geht in Ordnung und ist verdient. Aber wir hören nicht auf und werden versuchen, aus den nächsten sieben, acht Spielen noch drei oder vier zu gewinnen.“