Fußball-Bezirk Schwarzwald Wie die neuen Ligen für die Saison 2025/26 wohl aussehen

FC Grüningen und DJK Donaueschingen II wechseln in die Kreisliga A1. Das Gedränge in der Kreisliga B1 war bei den Planungen groß. Am 19. Juli läuft in Bernau der Bezirkstag.