Fußball-Bezirk Schwarzwald SBFV: Die Hoffnung auf einen ruhigen Bezirkstag

1 Der Ehrenvorsitzende Kuno Kayan (rechts, hier bei einer früheren Ehrung) ist angesichts der personellen Probleme in der Führung des Fußball-Bezirks momentan sehr enttäuscht. Foto: Hans Herrmann

In der größten Führungskrise des Bezirks stehen am Samstag in Reiselfingen wichtige Saisonthemen an. Was der Ehrenvorsitzende Kuno Kayan zu den Problemen sagt.









Link kopiert



Eines ist jetzt schon sicher: Es wird kein normaler Bezirkstag am Samstag (14.30 Uhr) in der Dietfurt-Halle in Löffingen-Reiselfingen. Dazu ist in den vergangenen Wochen zu viel passiert. Der Fußball-Bezirk Schwarzwald erlebt personell seine größte Krise. Im März ging die Rücktrittswelle los: Tobias Doering (Brigachtal) legte das Amt als Schiedsrichter-Obmann nieder. Vor zwei Wochen schmiss der Bezirksvorsitzende Guido Seelig das Handtuch. Sein Stellvertreter Werner Fichter, 19 Jahre lang im Fußball-Bezirk in verschiedenen Positionen tätig, folgte mit seinem Rücktritt nur wenige Stunden später.