Fußball-Bezirk Schwarzwald: Eine Bewerbung für den Vorsitz, erfolgreiche Arbeit – und große Wahl

Calwer Faustball-Teams Träume zwischen Klassenerhalt und Medaillen

Zum ersten Mal ist der TSV Calw mit vier Mannschaften in der 1. und 2. Bundesliga präsent. Sie alle gehen mit ganz unterschiedlichen Ambitionen in die neue Saison, die an diesem Wochenende startet. Die einen haben Titelträume, bei den anderen herrscht wohl von Anfang an Abstiegskampf.