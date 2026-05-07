Fußball Bezirk Schwarzwald: Duell um Rang drei zwischen dem FV Tennenbronn und dem FC Brigachtal

1 Marlon Schweizer (links) und der FVT sind seit fünf Spielen unbesiegt. Foto: Rohde Der FV Tennenbronn will beim FC Brigachtal seinen Zwei-Punkte-Vorsprung verteidigen.







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BEZIRKSLIGA FC Brigachtal – FV Tennenbronn (Samstag, 16 Uhr, Vorrunde: 3:2). In der Tabelle ist es ein Spitzenspiel, jedoch sportlich nicht brisant, da Furtwangen sich mit dem 2:0 am Mittwoch gegen Geisingen mit 17 Punkten Vorsprung den Platz in der Aufstiegsrunde zur Landesliga sicherte. Dennoch geht es um Rang drei (der FVT hat 41:39 – Punkte einen knappen Vorsprung). Der FVT ist trotz erheblicher Personalsorgen seit fünf Partien ungeschlagen und baut bereits zahlreiche A-Jugendspieler ein. KREISLIGA B FC Brigachtal II – FV Tennenbronn II (Samstag, 13.45 Uhr, 3:1). Langsam wird es auf der Zielgeraden spannend. Der FVT II ist mit zwei Spielen weniger Zweiter hinter Dauchingen II (44:45-Punkte). Brigachtal steht auf Rang 3 (38). Das Restprogramm fordert die Elf der Trainer Björn Hermes/Andreas Dold gegen drei Gegner aus den Top4 der Tabelle. Der FCB ist vier Spiele ungeschlagen. Der FVT II gewann die letzten sechs Spiele verdient, stolperte allerdings im Hinspiel. KREISLIGA C SG Schwarzwald-Union Schönwald/Schonach 3 - FV Tennenbronn III (Freitag, 19.30 Uhr in Schönwald, Spiel 1: 2:2, Spiel 2: 4:3). Die Herren 3 spielen in der kleinen Staffel mit nur fünf Teams eine Dreierrunde. FRAUEN-BEZIRKISLIGA FV Tennenbronn – SG Schönwald-Triberg (Samstag, 16 Uhr, 4:1). Sieben Punkte ist der Gast auf Platz drei entfernt. Der ungeschlagene Spitzenreiter SG Marbach/Dürrheim II ist die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. B-JUNIOREN LANDESLIGA FV Tennenbronn – FC 03 Radolfzell II (Samstag, 14 Uhr, 2:2). Acht Punkte Vorsprung hat der FVT in der Tabelle. Die Mettnauer4 gewannen nur eines der letzten fünf Spiele, der FVT feierte zwei Siege in Serie mit 10:2-Toren.