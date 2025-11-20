Fußball-Bezirk Schwarzwald: „Alte Herren“ werden immer wichtiger

Im diesjährigen Ü35-Bezirkspokal tummeln sich viele ehemalige Spieler aus der Regional-, Ober- oder Verbandsliga. Die AH-Teams gewinnen an Bedeutung in den Vereinen.
Sie haben diese Woche dem Wintereinbruch mit Schnee und Eis getrotzt. Im Viertelfinale des Ü35-Bezirkspokals setzte sich der FC Königsfeld mit 4:0 gegen den SSC Donaueschingen durch und sicherte sich eines der vier Halbfinal-Tickets. Bereits in den vergangenen Tagen schafften dies auch die SG Pfaffenweiler/Rietheim und der FC Brigachtal. Der vierte Halbfinalist wird zwischen dem FV Tennenbronn und dem FC Dauchingen ermittelt.