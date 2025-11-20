Fußball-Bezirk Schwarzwald: „Alte Herren“ werden immer wichtiger

Im diesjährigen Ü35-Bezirkspokal tummeln sich viele ehemalige Spieler aus der Regional-, Ober- oder Verbandsliga. Die AH-Teams gewinnen an Bedeutung in den Vereinen.

Sie haben diese Woche dem Wintereinbruch mit Schnee und Eis getrotzt. Im Viertelfinale des Ü35-Bezirkspokals setzte sich der FC Königsfeld mit 4:0 gegen den SSC Donaueschingen durch und sicherte sich eines der vier Halbfinal-Tickets. Bereits in den vergangenen Tagen schafften dies auch die SG Pfaffenweiler/Rietheim und der FC Brigachtal. Der vierte Halbfinalist wird zwischen dem FV Tennenbronn und dem FC Dauchingen ermittelt.

In Zeiten rückläufiger Mannschaftszahlen in der Jugend und bei den Aktiven immer sichtbarer durch Spielgemeinschaften, wird es umso wichtiger in Zukunft ältere Spieler an den Verein zu binden.

Fußball-Bezirk „offen für neue Dinge“

Peter Becker, der Bezirksvorsitzende, findet das Thema „Fußball im Alter“ sehr wichtig. „Da haben wir in unseren Vereinen ein noch zu geringes Angebot. Wir wollen die Ü-Pokale forcieren, sehen aktuell eine positive Entwicklung und haben steigende Teilnehmerzahlen. Im Bezirk sind wir da absolut offen für neue Dinge“, verweist Becker zudem auf Walking-Football, vorrangig für den Bereich Ü55-70. „Da erkundigen wir uns derzeit ebenfalls und werden in Zukunft schauen, was möglich ist die Angebote zu erweitern.“

Die Wertigkeit des AH-Fußballs bestätigt ebenso Patrick Fossé. Der ehemalige Trainer des Landesligisten FC Königsfeld, früher selber höherklassig beim SC Pfullendorf und FV Donaueschingen aktiv, scharte zahlreiche ehemalige Weggefährten, Freunde und FCK-Spieler um sich. „Wir wollen im Verein eine Anlaufstelle und Treffpunkt zum Fußballspielen und der Gemeinschaft für die ältere Generation schaffen, den Übergang von der Aktivität herstellen. Denn daraus können sich in Zukunft Leute finden lassen, die sich im Verein als Jugendtrainer, Funktionär oder Sponsoren engagieren“, zeigt er auf.

Sportlich sind die Königsfelder allerdings enorm ehrgeizig, wie der Kader aufzeigt: Mehr als 20 Spieler stehen zur Verfügung. Und nicht wenige sind überregional bekannt. Wie Patrick Lauble (früher u.a. TSG Balingen, Oberliga-Torschützenkönig 2018), Daniel Miletic (FC 08 Villingen), Jörg Holik (FV Donaueschingen, FV 08 Rottweil), Erik Raab (Bahlinger SC, FC 08 Villingen), Iviza Guran (FV Donaueschingen) oder die Königsfelder Urgesteine um Christian Moosmann, Dominik Eschner und Lars Flakowski.

Kader gespickt mit erfolgreichen Ex-Spielern

Nicht anders sieht es beim FC Brigachtal aus. Der ist in Sachen Seniorenfußball schon etwas weiter und seit einigen Jahren in allen Altersklassen der Ü32, Ü35, Ü40, Ü50 unterwegs – bisweilen sogar als Meister in Südbaden und auf Bundesebene. Sven Pacher, bekannter Schiedsrichter mit über 2000 Spielen, ist selber beim FCB aktiv engagiert, so wie die Trainer Jürgen Rothmund, Dominik Watteel oder Matthias Haffa. Vereinsgemeinschaft, das Miteinander im Vereinsleben, alle profitieren davon.

Auch bei den Brigachtalern sind etliche Aktive aus den eigenen Reihen – wie Dirk Schuhmann, Dirk Fehr, Andreas Bölling oder Florian Stern sowie Florian Blust und Bernd Weets – stets dabei. Der frühere Landesliga-Torschützenkönig Juan Garcia (DJK Villingen), Olaf Münch (DJK Donaueschingen) oder Maik Friedrich (FV Donaueschingen, FC 08 Villingen) haben immer noch Spaß am runden Leder.

Beim FV Tennenbronn hat der AH-Fußball ebenfalls seit vielen Jahren schon Tradition und Pokalsiege sowie Teilnahmen auf südbadischer Ebene gehörten dazu. Dies untermauert zugleich die sportliche Qualität, denn selbst bei der SG Pfaffenweiler/Rietheim sind mit Patrick Anders, Mike Tritschler und Haudegen Raimund Bartmann (früher u.a. Verbandsliga FV St. Georgen) erfahrene Kicker dabei oder beim FC Dauchingen Uwe Gleichauf, Marcel Geiger und Nico Rall (Landesliga beim FC Königsfeld, SV Zimmern, SpVgg Schramberg).

Viertelfinale

FC Königsfeld – SSC Donaueschingen 4:0 (4:0). Tore: 1:0, 2:0, 4:0 Patrick Lauble (28., 32., 39.), 3:0 Marco Haas (38.).

FC Brigachtal – SG Riedböhringen/Hüfingen 3:2 (2:2). Tore: 1:0 Björn Waller (4.), 1:1 Florian Vetter (9.), 1:2 Andrei Szabo (19.), 2:2, 3:2 Dirk Schuhmann (42., 80.).

SV St. Märgen – SG Pfaffenweiler/Rietheim 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Dominik Weisser (29.), 0:2 Patrick Anders (35.).

FV Tennenbronn – FC Dauchingen (Montag, 15. Dezember , 19.30 Uhr).