Bereits im Winter hatte sich ter Stegen von Barcelona an den späteren Absteiger FC Girona verleihen lassen, um Spielpraxis für die WM zu sammeln. Allerdings zog sich der Torwart gleich im zweiten Spiel für Girona eine Oberschenkelverletzung zu, die letztlich auch das WM-Aus bedeutete. Bei Barcelona steht der 44-malige Nationalspieler noch bis 2028 unter Vertrag.