Fußball: Bericht: DFB-Star bei Club-WM nach Operation vor Comeback

Aufstieg in die Kreisliga A Platzverweis, Eigentor, acht Treffer und Marbacher Aufstiegsjubel

Die SG Marbach/Rietheim 2 hat als erstes Team in der Dreierrunde den Aufstieg in die Kreisliga A geschafft. Dazu reichte am Samstag in Saig ein 4:4.