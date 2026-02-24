Der vorläufig gesperrte Prestianni ist mitgereist nach Madrid. Nach dem mutmaßlichen Rassismus-Vorfall im Hinspiel steht Benfica besonders im Fokus. Trainer Mourinho spricht aber erst mal nicht.
Madrid - Benfica Lissabon ist mit seinem vorläufig gesperrten argentinischen Profi Gianluca Prestianni nach Madrid gereist. "Wir müssen uns auf alle Szenarien vorbereiten", erklärte Co-Trainer João Tralhão bei der Pressekonferenz einen Tag vor dem Playoff-Rückspiel der Champions League bei Real an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).