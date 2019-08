Fußball Bekommt Andrea Hoxha eine Pause verordnet?

Bei diesem tummeln sich in der unter Profibedingungen von Francisco "Paco" Vaz trainierten U21 sehr viele hochbegabte Fußballer. Dazu zählt vor allem der von Paris St. Germain verpflichtete Tanguy Coulibaly (18). Aber auch Luca Mack (19) und Roberto Massimo (18), die ebenfalls zum Zweitliga-Kader gehören, haben noch viel vor.

Im Angriff ist der tschechische Nationalspieler Jan Kliment (25) ein höherklassig erfahrener Stürmer. Er war zuletzt an Bröndby IF Kopenhagen ausgeliehen. Dort zog sich der Tscheche 2018 einen Kreuz- und Innenbandriss zu. Nach einem Jahr Zwangspause kehrte er zum VfB Stuttgart zurück und sammelt in der zweiten Garnitur Spielpraxis. Zuletzt angeschlagen war der vom SGV Freiberg für viel Geld geholte Marcel Sökler, der Top-Torjäger der vergangenen Oberliga-Saison. Sökler, der sich mit Wadenproblemen herumplagte, könnte aber am Samstag im Friedengrund zum Einsatz kommen.

Die Stuttgarter haben zuletzt Ilshofen von 7:3 geschlagen. Dennoch war Coach Vaz mit der zweiten Hälfte nicht zufrieden. "Wir haben es da nicht geschafft, den Gegner am Boden zu halten. Meine Spieler müssen lernen, nicht mit dem zufrieden zu sein, was sie haben", sagte der VfB-Trainer gegenüber der Stuttgarter Zeitung.

Derweil wird bei den Nullachtern im Angriff der angeschlagene Benedikt Haibt arg vermisst. Der Kapitän fällt wohl noch zwei Wochen lang aus. Wann Stjepan Geng wieder einsteigen kann, ist fraglich. Bei Nico Tadic dauert es noch zwei Monate.

Eventuell erhält auf der Torwartposition Marcel Bender den Vorzug vor Andrea Hoxha. "Beide sind auf einem ähnlichen Niveau, aber mit unterschiedlichen Stärken", hat Jago Maric noch keine Entscheidung getroffen.

Dieser setzt bei dem brisanten Duell gegen den VfB Stuttgart II – zur ungewohnten Anstoßzeit am Samstag um 18 Uhr – auch auf die einheimischen Zuschauer. "Meine Jungs brauchen einfach die Unterstützung", macht er vor dem ersten Oberliga-Heimspiel der Saison deutlich.