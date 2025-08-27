Fußball beim TV Altoberndorf: Vorfreude auf das erste Pflichtspiel der Vereinsgeschichte ist groß

Das Pokalspiel in Aichhalden ist kein gewöhnliches für den TV Altoberndorf. Erstmals in der 117-jährigen Vereinsgeschichte geht ein TVA-Fußballteam in ein offizielles Match.
Kreisliga C1 gegen Kreisliga C3 – auf dem Papier ist das Duell der SGM Aichhalden-Rötenberg III mit dem TV Altoberndorf am Donnerstagabend sicherlich nicht das Topspiel der ersten Bezirkspokalrunde. Denn, so ehrlich muss man sein, keinem der beiden Kontrahenten werden Ambitionen auf die vorderen Plätze in dem Wettbewerb mit 128 Teams nachgesagt.