Fußball beim TV Altoberndorf: Vorfreude auf das erste Pflichtspiel der Vereinsgeschichte ist groß

Das Pokalspiel in Aichhalden ist kein gewöhnliches für den TV Altoberndorf. Erstmals in der 117-jährigen Vereinsgeschichte geht ein TVA-Fußballteam in ein offizielles Match.

Kreisliga C1 gegen Kreisliga C3 – auf dem Papier ist das Duell der SGM Aichhalden-Rötenberg III mit dem TV Altoberndorf am Donnerstagabend sicherlich nicht das Topspiel der ersten Bezirkspokalrunde. Denn, so ehrlich muss man sein, keinem der beiden Kontrahenten werden Ambitionen auf die vorderen Plätze in dem Wettbewerb mit 128 Teams nachgesagt.

Und dennoch: Für die Gäste aus Altoberndorf ist die Partie auf dem Kunstrasenplatz in Aichhalden (Anpfiff: 18 Uhr) etwas ganz Besonderes. Es ist das allererste Pflichtspiel einer Fußballmannschaft unter dem Dach des TV Altoberndorf.

Der 1908 gegründete Verein hatte mehr als ein Jahrhundert lang kein offizielles Fußballteam. Erst kürzlich wurden die Überlegungen aus dem vergangenen Jahr in die Tat umgesetzt. Seitdem verfügt der TVA über eine Fußballabteilung samt Mannschaft, die im Bezirks Schwarzwald/Zollern am regulären Spielbetrieb teilnimmt.

In der Vorbereitung wurden bislang vier Testspiele absolviert – mit überschaubarem Erfolg. Das Torverhältnis von 5:14 nach vier Niederlagen spricht eine deutliche Sprache.

Fokus auf Entwicklung

Doch um Sieg oder Niederlage geht es dem Team aus dem Oberndorfer Stadtteil nur bedingt. „In erster Linie ist es uns wichtig, eine Mannschaft zu entwickeln“, sagt Torhüter Jannik Ehrenfels. Er ist gemeinsam mit Trainer und Abteilungsleiter Ali Alawieh einer der Köpfe hinter der Neugründung.

Als Alawieh im Urlaub war, übernahm Ehrenfels zusammen mit dem Kapitän das Coaching bei den Testspielen. Zum Pflichtspiel-Auftakt ist Alawieh nun wieder an der Seitenlinie und kann auf einen vollen Kader zurückgreifen.

Insgesamt 34 Spieler gehören zum Aufgebot. Dass dabei nicht jeder regelmäßig zum Einsatz kommt, liegt auf der Hand. „Damit ist aber jeder zufrieden“, erklärt Ehrenfels. „Und wenn es so weitergeht, werden wir in der nächsten Saison auch eine zweite Mannschaft anmelden.“

Zunächst aber gilt die volle Konzentration dem Pokalspiel in Aichhalden. „Wir sind heiß“, verspricht Ehrenfels und hofft, dass auch einige Zuschauer aus Oberndorf die Mannschaft bei diesem emotional wichtigen Debüt unterstützen.

Weitere Pokalduelle

Das Spiel in Aichhalden ist aber nur eines von mehreren Erstrundenpartien am Donnerstagabend. Ebenfalls um 18 Uhr empfängt die Spvgg Oberndorf den FC Suebia Rottweil, außerdem tritt die SGM Mariazell/Locherhof/Stetten-Lackendorf beim SV 98 Rottweil an. Die Zweitvertretung des FC Suebia ist bei der SGM Deißlingen/Lauffen III zu Gast.

Ergebnisse vom Dienstag

Bereits am Dienstagabend standen erste Partien auf dem Programm. Bezirksligist SV Dotternhausen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann gegen die SGM Schwenningen/Stetten a. k. M./Frohnstetten dank zweier Treffer in Halbzeit zwei mit 2:0.

Außerdem setzte sich die SGM Schörzingen/Zepfenhan mit 4:1 gegen den FV Bisingen durch und steht damit ebenso in Runde zwei wie der SV Rangendingen II, die Spvgg Aldingen und der SV Böttingen.

Die Erstrunden-Begegnung zwischen der SGM Mariazell/Locherhof/Stetten-Lackendorf II und der SGM Fluorn/Winzeln wurde dagegen nach gut 80 Minuten aufgrund schlechter Lichtverhältnisse abgebrochen.