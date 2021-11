3 Erik Ihl (mit Ball) erzielte zwei Tore beim 3:3 der U23 des SV Zimmern in Lauterbach. Foto: Schleeh

Spiel des Tages: Kickers verspielen 3:0 gegen SV Zimmern II















Da war alles drin. Der SV Zimmern II war das überlegene Team, dennoch kommen die Kickers zu einer 3:0-Führung und müssen zufrieden sein, dass es beim 3:3 noch für einen Punkt reichte.

Die U23 des SV Zimmern setzte von Beginn an die Akzente, konnte ihre spielerischen Qualitäten auf den Platz bringen. Die Kickers Lauterbach hielten mit großem läuferischem Aufwand defensiv gut dagegen. In der ersten halben Stunde gab es Torannäherungen meist nur bei Standards. Nachdem Gabriel Pavic die bis dahin beste Chance der Gäste vergab, kamen die Kickers innerhalb von fünf Minuten zu einer 3:0-Führung. Einen Pass von Christoph Müller verwertete Joshua Broghammer zum 1:0 (30.). Drei Minuten darauf ließ sich die weitaufgerückte SVZ-Abwehr bei einem flachen Freistoß von Daniel Bastiansen überrumpeln, den Christoph Müller zum 2:0 verwertete. Vergeblich reklamierten die Gäste dabei auf Abseits. Und in der 35. Minute legte Bastiansen mit einem Heber das 3:0 nach. Vorausgegangen war ein Ballverlust des SV Zimmern II im Mittelfeld.

Doch bei der Anfälligkeit, die die Kickersabwehr zuletzt offenbarte, war es zu früh, von einer Vorentscheidung zu sprechen. Erst recht nicht, wie der SV Zimmern II in den zweiten Durchgang startete. Entschlossener in den Zweikämpfen, machten die Gäste Druck. Den Kickers gelangen kaum noch Entlastungsangriffe. Zunächst scheiterte noch Jannik Thieringer an Kickers-Torhüter Jonas Moosmann, der aber machtlos war, als Nico Maier zum 3:1 (51.) traf. Der SVZ II bekam weiter Auftrieb. Wieder entschärfte Moosmann einen Hochkaräter. Da die Abwehr der Kickers zunehmend unsortiert wirkte, musste sich deren Torhüter keine Minute später von Erik Ihl umspielen lassen, waren die Gäste beim 3:2 (58.) wieder dran.

Einen doppelten Lattentreffer verzeichnete der SV Zimmern II nach einer Stunde. In der 70. Minute wurden die Gäste belohnt, als Erik Ihl frei vor Torhüter Moosmann auftauchte und wuchtig zum 3:3 abschloss. In der Schlussphase gelang es den Kickers, besser dagegenzuhalten. Mit der einzig richtig guten Möglichkeit der zweiten Halbzeit hatte Daniel Bastiansen (85.) sogar die Chance zum Siegtreffer. Doch SVZ-Keeper Silas Thieringer parierte großartig, holte das Leder aus dem linken Torwinkel. In der Nachspielzeit verzeichneten die Gäste noch einen Pfostentreffer. Wegen Beleidigungen sahen zudem Marvin Haas (85.) von den Kickers sowie Ismail Esen (90.+2) die Rote Karte.

Christoph Müller (Kickers Lauterbach): "Wir machen einfach zu viele individuelle Fehler und mit dem ersten Gegentor bekommt der Gegner Auftrieb. Da war es sehr schwer zu verteidigen. Zur Zeit fehlt uns die Breite im Kader, um was von der Bank zu bringen, das für Entlastung sorgt. Auch sind wir nicht mehr so gut in die Zweikämpfe gekommen. Ein 3:0 muss normal reichen, aber am Schluss müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein."

Sven Kiener (SV Zimmern II): "Erste Halbzeit haben wir super angefangen, haben zwei Torchancen. Genau im Gegenzug der zweiten Chance kriegen wir das 0:1. Da haben wir zehn Minuten zu viele Fehler gemacht. Trotz dem 0:3 hab ich meinen Jungs in der Halbzeit gesagt, da ist noch nichts verloren. Die zweite Halbzeit haben wir klar im Griff gehabt, hätten gewinnen müssen."

Kickers Lauterbach: Jonas Moosmann – Ralf Burkhardt, Niklas Käfer, Yannick Broghammer, Christoph Müller, Steffen Maier (78. Luis Kunz), Marvin Haas, Fabian Spathelf, Daniel Bastiansen, Joshua Broghammer (87. Manuel Broghammer), Maik Hessel (74. Ayoub Majuno).

SV Zimmern II: Silas Thieringer – Albijan Spahija, Jannik Thieringer, Selim Ayhan (88. Ismail esen), Jan Sigel, Nico Maier, Gabriel Pavic (88. Artur Müller), Erik Ihl, Leon Selimi, Joshua Hempel, Elias Jerger.

Tore: 1:0 (30.) Joshua Broghammer, 2:0 (33.) Christoph Müller, 3:0 (35.) Daniel Bastiansen, 3:1 (51.) Nico Maier, 3:2 (58.) und 3:3 (70.) Erik Ihl.

Schiedsrichter: Luca Storz; Gelbe Karten: 5/0; Rote Karten: Marvin Haas (85., Kickers), Ismail Esen (90.+2, SVZ II). Zuschauer: 100.