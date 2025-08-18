Fußball: Beim FSV sitzt auch der zweite Anzug

Für die sieben Vereine aus dem Bezirk Hochrhein springt an Spieltag eins nur ein Sieg heraus. Drei Klubs spielten Remis. Drei mussten teilweise empfindliche Niederlagen einstecken.
Bonuspunkte sammelten vor allem der FSV Rheinfelden, der zu Hause einen vermeintlichen Titelanwärter alt aussehen ließ. Aber auch der FV Lörrach-Brombach zeigte nach suboptimalen Auftritten in der Vorbereitung, dass er einem im Titelrennen hoch gewetteten Verbandsliga-Absteiger die Stirn bieten kann. Und der FC Bad Bellingen deutete mit dem torlosen Unentschieden in Tiengen an, dass die Nerven aller im Rheinstadion in der neuen Spielzeit wohl geschont werden können. Schon am kommenden Samstag müssen die Kurgemeinde-Kicker zu Hause im nächsten Hochrhein-Derby gegen den FV Lörrach-Brombach erneut ein dickes Brett bohren.