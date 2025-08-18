Fußball: Beim FSV Rheinfelden sitzt auch der zweite Anzug

Bonuspunkte sammelten vor allem der FSV Rheinfelden, der zu Hause einen vermeintlichen Titelanwärter alt aussehen ließ. Aber auch der FV Lörrach-Brombach zeigte nach suboptimalen Auftritten in der Vorbereitung, dass er einem im Titelrennen hoch gewetteten Verbandsliga-Absteiger die Stirn bieten kann. Und der FC Bad Bellingen deutete mit dem torlosen Unentschieden in Tiengen an, dass die Nerven aller im Rheinstadion in der neuen Spielzeit wohl geschont werden können. Schon am kommenden Samstag müssen die Kurgemeinde-Kicker zu Hause im nächsten Hochrhein-Derby gegen den FV Lörrach-Brombach erneut ein dickes Brett bohren.

FV Lörrach-Brombach

Bis auf fünf Minuten in der ersten Halbzeit, als der Freiburger FC einen 0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung verwandelte, zeigte der FVLB, dass er sich vor den Hochgehandelten in der Staffel 2 nicht verstecken muss. Für Coach Thorsten Szesniak deckte gerade die 1:0-Führung durch einen abgefälschten Schuss von Maurice Muslic eine alte Schwäche auf: „Das Tor hat uns nicht in die Karten gespielt. Nach der Führung wurde unser Spiel wild. Wir haben uns zurückgezogen, spielen nur noch lange Bälle. Vorne sind meine Jungs draufgegangen und hinten stehengeblieben. Diese Räume haben die Freiburger genutzt, um uns auszuspielen.“

Doch über den Auftritt seiner Mannschaft nach der Pause gab’s für Szesniak nichts zu meckern: „Hinten heraus haben wir stark gespielt, der Ausgleich war dann mehr als verdient.“

Gut sieht’s aus mit der Rückkehr von Abwehrchef Julian Rümmele. Der Langzeitverletzte ist in dieser Woche zurück aus dem Urlaub und steigt dann ins Training ein. Die eine oder andere Woche wird er noch brauchen, aber dann wird er die Defensive fraglos verstärken. Zu den Aktivposten gegen den FFC zählte auch Stoßstürmer Maurice Muslic. Das Eigengewächs hat in der Sturmspitze aktuell die Nase gegenüber Jack-Emanuel Akuegwu vorne. Muslic wusste vor allem mit seiner Laufstärke und Robustheit in den Zweikämpfen zu überzeugen.

FSV Rheinfelden

Die wohl wichtigste Erkenntnis aus dem 2:0-Heimsieg des FSV Rheinfelden gegen den Verbandsliga-Absteiger FC Waldkirch war, dass nun auch der „zweite Anzug“ sitzt. So war die Aussage des FSV-Vorsitzenden Patrick Da Rugna nicht aus der Luft gegriffen, dass man es mit den vielen Neuverpflichtungen geschafft habe, nahezu jede Position im Team gleichwertig zu ersetzen. So haben die Rheinfelder im Spiel gegen Waldkirch nach den Auswechslungen keinen Qualitätsverlust hinnehmen müssen. Das heißt: Der neue Konkurrenzkampf wirkt sich auf die Leistung der Rheinfelder Mannschaft, wie am vergangenen Samstag bewiesen, seht positiv aus.

Rheinfeldens Vincent Kittel (links) im Laufduell mit dem Waldkircher Jonas Hauri. Foto: Uli Nodler

Vor allem in der Offensive wird dieser Konkurrenzkampf noch größer, weil mit Almin Mislimovic und Alexis Ramos zwei Asse verletzungsbedingt fehlten. Die Rheinfelder Stärke steht bereits am kommenden Sonntag auf dem Prüfstand, wenn es am zweiten Landesliga-Spieltag zur hoch gewetteten Spielvereinigung Gundelfingen/Wildtal geht.

FC Bad Bellingen

Mit dem 0:0-Remis beim hoch gehandelten FC Tiengen dürfte der FC Bad Bellingen durchaus zufrieden gewesen sein. Zwar ließen die Bad Bellinger in der Schlussphase beste Möglichkeiten für einen Achtungserfolg im Langenstein-Stadion liegen, doch auch auf der Gegenseite musste Keeper Oguz Ozan seine ganze Klasse aufbringen, um einen Abschluss von FCT-Angreifer Elshani an den Pfosten zu lenken. Das torlose Remis bedeutete zudem das erste Zu-Null-Spiel seit Amtsantritt von Marvin und Robert Riede. Die Fusion zwischen der Spvgg. Bamlach/Rheinweiler und dem VfR Bad Bellingen erweist sich bislang, besonders in der neu gewonnenen Kaderbreite, definitiv als ein Erfolg. Am kommenden Wochenende begrüßen die Kurstädter den FV Lörrach-Brombach zum nächsten Hochrhein-Derby im heimischen Rheinstadion.

TuS Binzen

Unnötig wie ein Kropf war die 1:2-Auftakt-Niederlage des TuS Binzen am frühen Sonntagabend in Emmendingen. Sowohl der gastgebende Aufsteiger als auch Binzen betrieben jetzt im direkten Duell keinen Chancenwucher. Dennoch war der TuS nach dem 1:1 die aktivere Mannschaft. Dass es am Ende nicht zum Sieg oder Teilerfolg gereicht hat, war in erster Linie der fehlenden Offensivpower zuzuschreiben. So sah es auch Trainer Manuel Schwarz: „Vor allem im Spiel nach vorne haben wir unser Leistungsvermögen nicht abgerufen. Es gab viel zu viele Situationen, die wir schlecht ausgespielt haben.“

TuS-Keeper Niklas Zähringer zählte in Emmendingen zu den besten Binzenern. Foto: Uli Nodler

Der TuS Binzen war schlichtweg zu harmlos in der Vorwärtsbewegung. Zu den besten Binzenern zählt in Emmendingen Torwart Niklas Zähringer. Auf ihn ist hundertprozentig Verlass. Er wird Stammkeeper Dominik Lüchinger auch im nächsten Ligaspiel zu Hause gegen Aufsteiger SV BW Waltershofen ersetzen. Und am dritten Spieltag, wenn der TuS Binzen in Wyhl zu Gast ist, steht der A-Jugend-Keeper Keanu Simen im Kasten.

SV Weil

Eigentlich trat der SV Weil am Sonntag mit seinem kompletten Kader an, da auch die eigentlich als Urlauber gemeldeten Hannes Kaiser und David Groß doch dabei waren. Groß wurde auch in der zweiten Halbzeit noch eingewechselt. Doch die Weiler standen gegen eine starke Regionalliga-Reserve auf verlorenem Posten. Es sind immer wieder diese Aussetzer, die den SV Weil nach unten ziehen. Aber keine Frage: Die Mannschaft hat das Potenzial, um am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den SV Mundingen die richtige Antwort zu geben.

FC Wittlingen

Durch einen strittigen Gegentreffer ist der FC Wittlingen im ersten Spiel nach seiner Rückkehr in die Landesliga ohne Punkte geblieben. Dem Siegtreffer von Waltershofens Top-Torjäger Raul Sick war wohl ein strafbares Handspiel vorangegangen. Den Kandertälern bereitet die angespannte Personallage derweil weiterhin große Sorgen. Neuzugang Ivan Atlija (SV Herten) verpasst genau wie Co-Trainer David Pinke höchstwahrscheinlich die gesamte Vorrunde. In den kommenden Wochen erwarten den FCW zudem mit dem Heimspiel gegen den SC Wyhl und der Auswärtsaufgabe bei der Reserve des Bahlinger SC zwei dicke Brocken.