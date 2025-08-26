Fußball beim FC Huttingen: Nico Schlotterbeck in der Live-Schalte

Der FC Huttingen, in der Region bekannt für seine Jugendarbeit, hatte die Fußballschule Schlotterbeck zu Gast.

Spiel, Freude und Vergnügen: Für die Kinder und Jugendlichen im Alter von sieben bis 14 Jahren aus der gesamten Region war das Fußballcamp beim FC Huttingen, das in enger Kooperation mit der Sparkasse Markgräflerland stattfand, ein besonderes Ferienerlebnis. „Es hat allen Beteiligten Spaß gemacht“, sagt FC-Vorsitzender Michael Frey im Gespräch mit unserer Zeitung. Er kündigte an, im kommenden Jahr während der Sommerferien erneut ein solches Fußballcamp auszurichten.

Onkel von Profifußballern Niels Schlotterbeck, der die DFB-A-Trainerlizenz besitzt, ist außerdem Life-Kinetik-Trainer. Das heißt, er koppelt in den Trainingseinheiten auch Wahrnehmungsaufgaben mit kognitiven Herausforderungen. Dabei kommt auch bei ungewöhnlichen Bewegungen der Spaß nicht zu kurz. Der ehemalige Bundesligaspieler, der unter anderem beim SC Freiburg, 1860 München und Hannover 96 spielte, ist der Onkel der Profifußballer Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) sowie Keven Schlotterbeck (FC Augsburg) und betreibt seit 25 Jahren die Fußballschule Schlotterbeck.

„Hauptschwerpunkte des Fußballcamps sind in jeder Trainingseinheit Koordination, Technik und Gehirntraining. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass Kinder, die gut in der Schule sind, sich gleichzeitig auch im Sport gut entwickeln. Ebenso ist auch ein Übertrag aus dem Sport in die Schule und das alltägliche Leben in einigen Studien bestätigt worden“, beschreibt Niels Schlotterbeck seine Arbeit und fügt hinzu: „Daher stellen unsere Fußballferien für die Kinder eine ganz besonders sinnvolle Einrichtung dar.“

Eine Woche Sport und Spaß

Während dieses einwöchigen Fußballcamps auf der Huttinger Sportanlage kam der Spaß nicht zu kurz. Dafür sorgte das fünfköpfige Trainerteam mit Schlotterbeck, der auf ein vielseitiges Koordinationstraining spezialisiert ist. Die Teilnehmer wurden in verschiedene Gruppen aufgeteilt, wobei die Trainingseinheiten jeweils um 9.30 Uhr begannen und um 15.30 Uhr endeten. Während der einstündigen Mittagspause wurden die Kinder und Jugendlichen vom FC Huttingen verköstigt.

Ein besonderer Höhepunkt war, als eine Live-Schalte zu dem Dortmunder Fußballprofi Nico Schlotterbeck hergestellt wurde. Dabei konnten die Kinder und Jugendlichen den Nationalspieler mit allerlei Fragen löchern, die er geduldig beantwortete. ﻿