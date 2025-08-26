Fußball beim FC Huttingen: Nico Schlotterbeck in der Live-Schalte

Der FC Huttingen, in der Region bekannt für seine Jugendarbeit, hatte die Fußballschule Schlotterbeck zu Gast.
Spiel, Freude und Vergnügen: Für die Kinder und Jugendlichen im Alter von sieben bis 14 Jahren aus der gesamten Region war das Fußballcamp beim FC Huttingen, das in enger Kooperation mit der Sparkasse Markgräflerland stattfand, ein besonderes Ferienerlebnis. „Es hat allen Beteiligten Spaß gemacht“, sagt FC-Vorsitzender Michael Frey im Gespräch mit unserer Zeitung. Er kündigte an, im kommenden Jahr während der Sommerferien erneut ein solches Fußballcamp auszurichten.