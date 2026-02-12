Die Bayern wollen endlich wieder nach Berlin. Doch die Titelambitionen reichen längst über den DFB-Pokal hinaus. «Der Drang» nach mehr ist da, sagt ein Mann mit einem besonderen Triple-Gespür.
München - Beim Ausblick auf das Pokal-Halbfinale äußerten die Bayern unisono nur einen Wunsch. "Ein Heimspiel wäre wünschenswert", sagte Joshua Kimmich. Und der Gegner? "Es kann kommen, wer will", tönte Teamkollege Aleksandar Pavlovic angesprochen auf die Auswahl aus Titelverteidiger VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen und SC Freiburg bei der Auslosung am 22. Februar.