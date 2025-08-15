Fußball: Basel trifft auf den Final-Gegner

1 Wird man am Samstag im „Joggeli“ einen jubelnden FCB-Trainer Ludovic Magnin sehen? Foto: TH Fotografie/Thomas Hess In der ersten Hauptrunde des Schweizer Fußball-Cups ist der FC Basel am Samstag gefordert.







Die „Bebbi“ treffen ab 20.30 Uhr im heimischen St. Jakob-Park auf den FC Biel. Die Favoritenrolle ist diesmal noch klarer verteilt, denn Basels Cup-Gegner hat im Sommer zahlreiche Leistungsträger verloren. Die Bieler haben in der vergangenen Saison ein wichtiges Kapitel Cup-Geschichte geschrieben. Als erstes drittklassiges Team stießen die Fußballer aus dem Kanton Bern in das Cup-Finale vor, wo sie auch dem FC Basel über weite Strecken Paroli bieten konnten. Trotz der 1:4-Niederlage wurden die Spieler aus der größten zweisprachigen Stadt der Schweiz als Cup-Helden gefeiert. Mit ihren Siegen gegen die Super-League-Spitzenteams FC Lugano und Young Boys Bern eroberten sie die Herzen der Fans und begeisterten eine ganze Region. Die zweite Finalteilnahme nach 1961, als die damalige Bieler Mannschaft im Berner Wankdorfstadion gegen La Chaux-de-Fonds mit 0:1 verlor, wurde ausgelassen gefeiert. Angesichts dieser Pokalerfolge darf der große FC Basel den kleinen FC Biel nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das 101. Jahr des Schweizer Cups knüpft dort an, wo das letzte aufgehört hat. Es wird historisch, denn noch nie standen sich die beiden Finalisten der Vorsaison gleich in der ersten Runde wieder gegenüber.