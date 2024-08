Balingen – Reutlingen: Kein Oberliga-Spiel wie jedes andere

1 Den nächsten Sieg in der Oberliga bejubeln würden gerne die Balinger Spieler. Doch mit dem SSV Reutlingen wartet am Freitagabend im Flutlichtderby in der Bizerba-Arena ein schwerer Gegner. Foto: Kara

Oberligist TSG Balingen empfängt am Freitagabend um 19 Uhr den SSV Reutlingen zum Flutlichtduell in der Bizerba. In beiden Teams stehen Spieler, die auch schon das Trikot des Gegners trugen.









Sind aller guten Dinge drei? Mit zwei Siegen sind die Fußballer der TSG nach dem Abstieg aus der Regionalliga Südwest in die neue Spielzeit in der Oberliga Baden-Württemberg gestartet. Und geht es nach dem Willen von Balingens Cheftrainer Murat Isik, sollen auch im Topspiel gegen die Kreuzeiche-Kicker, denn der Tabellenzweite den Dritten empfängt, drei Punkte her. „Wir wollen alles tun, was in unserer Macht steht, um das Spiel zu gewinnen“, sagt der 48-Jährige.