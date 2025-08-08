Fußball: Bad Bellinger Blick in die Zukunft

Der neu fusionierte FC Bad Bellingen steht vor seiner Premierensaison in der Landesliga Südbaden. Trainer Marvin Riede sieht besonders in der Mentalität des Teams eine große Stärke.

Seit dieser Spielzeit gehen die Spielvereinigung Bamlach/Rheinweiler und der VfR Bad Bellingen gemeinsam als „FC Bad Bellingen“ an den Start. In seiner Premierensaison startet die erste Mannschaft unter der Leitung von Marvin und Robert Riede, auch dank des Aufstiegs des SV 08 Laufenburg in die Verbandsliga, erneut in der Landesliga, Staffel II.

„Manchmal muss man sich die Ziele höher stecken. Ich wäre sehr zufrieden, wenn wir im Mittelfeld der Landesliga mitspielen und nichts mit dem Abstieg zu tun hätten“, erklärt FCBB-Übungsleiter Marvin Riede, der gemeinsam mit seinem Vater Robert weiterhin die Zügel der ersten Mannschaft in der Hand hat.

Der Fusion zu einem neuen Bad Bellinger Verein blickt der Coach zuversichtlich entgegen: „Der Verein fühlt sich nicht größer an als zuvor, aber es fühlt sich gerade mit Blick auf die Zukunft sehr gut an. Auch eine zweite Mannschaft in der Kreisliga A zu haben ist schon noch einmal etwas anderes.“

Gleichzeitig mahnt er allerdings auch zur Geduld. „Aus dieser Fusion kann definitiv etwas entstehen. Dennoch braucht es mit Sicherheit viel Zeit und Geduld“, so Riede.

Die große Stärke seines Teams sieht der Übungsleiter klar in der mentalen Stärke seiner Elf. „Wir haben uns diesbezüglich wirklich weiterentwickelt und sind in den Köpfen sehr stabil geworden. Das hat man bereits in der vergangenen Rückrunde gesehen, als die Mannschaft nach Rückständen nicht aufgesteckt hat und bereit war, die Partie zu drehen.“

Darüber hinaus lobt Riede auch die hinzugewonnene Variabilität, die auch den Neuzugängen zu verdanken ist. War es in der Vergangenheit noch oftmals Kapitän Tim Schillinger, der für die Treffer des VfR in der Landesliga sorgte, so sind es nun mehrere Spieler, die schon in der Vorbereitung erfolgreich waren. „Bei uns schießen jetzt auch die Flügel, Sechser und Abwehrspieler Tore“, freut sich Riede.

In der Tat: In den vergangenen drei Spielen kam der VfR bei elf Treffern auf gleich zehn verschiedene Torschützen. „Ich denke, es hat diesen Schwung von externen Neuzugängen auch mal gebraucht“, fügt Riede abschließend an. Für die Bad Bellinger Zukunft dürfte der Zusammenschluss der beiden regionalen Mannschaften also in Zukunft viel Freude bereiten.