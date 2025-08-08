Fußball: Bad Bellinger Blick in die Zukunft

Der neu fusionierte FC Bad Bellingen steht vor seiner Premierensaison in der Landesliga Südbaden. Trainer Marvin Riede sieht besonders in der Mentalität des Teams eine große Stärke.
Seit dieser Spielzeit gehen die Spielvereinigung Bamlach/Rheinweiler und der VfR Bad Bellingen gemeinsam als „FC Bad Bellingen“ an den Start. In seiner Premierensaison startet die erste Mannschaft unter der Leitung von Marvin und Robert Riede, auch dank des Aufstiegs des SV 08 Laufenburg in die Verbandsliga, erneut in der Landesliga, Staffel II.