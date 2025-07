Fußball: Bad Bellingen startet in Tiengen

1 Marvin Stöhr und der SV Weil treten am vierten Spieltag beim FSV Rheinfelden an. Foto: Uli Nodler Auch in der Spielzeit 2025/26 werden aus Sicht der Hochrhein-Klubs die Derbys das Salz in der Suppe sein.







Link kopiert



Ab dem 16. August wird es in der Fußball-Landesliga, Staffel 2, zur Sache gehen. Aus Sicht des heimischen Bezirks haben die sieben Klubs veritable Gegner vor der Brust. Nach seinem Drahtseilakt in der zurückliegenden Spielzeit startet der VfR Bad Bellingen am Samstag (16. August) beim FC Tiengen. Es ist das einzige Hochrhein-Derby zum Auftakt. Kracher Heimspiele bestreiten ebenfalls am Samstag der FV Lörrach-Brombach (Freiburger FC) und FSV Rheinfelden (FC Waldkirch) gegen die beiden Verbandsliga-Absteiger. Der TuS Binzen muss bei einem alten Bekannten antreten. Es geht zum Aufsteiger FC Emmendingen. Reisen müssen am Sonntag der FC Wittlingen zum Mitaufsteiger SV BW Waltershofen und der SV Weil, der beim Bahlinger SC II antritt. Am dritten Spieltag kommt es zum bezirksinternen Duell zwischen Gastgeber FSV Rheinfelden gegen den SV Weil. Die Derbys zwischen Weil und Wittlingen sowie Tiengen gegen Rheinfelden stehen am vierten Spieltag auf dem Programm.