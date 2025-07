Die Kandertäler trotzten den Auggenern am Dienstagabend auf heimischer Anlage ein 1:1-Unentschieden ab. Auch ohne seine Leistungsträger Dominik Lüchinger (krank), Patrice Glaser (krank), David Muck und Jakob Rinza (beide Urlaub) wussten die Gastgeber vor allem in Sachen Einsatz und Laufbereitschaft zu überzeugen.

Der Verbandsligist aus dem Rebland hatte zwar deutlich mehr Spielanteile, ließ aber letztlich die letzte Konsequenz im Abschluss vermissen. Die Ausnahme geschah in der 10. Minute. Nach einem langen Ball von Abwehrchef Moritz Walther lief Linksaußen Daniels Ontuzans alleine auf das Binzener Tor zu, spielte Torwart Niklas Zähringer gekonnt aus und schob den Ball ins verwaiste Binzener Tor.

Der Auggener Torschütze hat eine prominente Fußball-Vergangenheit. In der Saison 2020/21 gehörte Ontuzans dem Profikader des FC Bayern München an. Er bestritt ein Pokalspiel und stand für den deutschen Rekordmeister in einem Testspiel gegen Arsenal London auf dem Platz. Davor spielte er eine Saison beim FC Bayern München II. Vor seinem Wechsel zum FC Auggen trug der Lette das Trikot des FC Homburg in der ersten und zweiten Mannschaft. In den Spielzeiten 2021/22 und 2022/23 war der Lette für die zweite Mannschaft des SC Freiburg aktiv. Ontuzans und Auggens Zehner Jonathan Ehret waren dann beim FCA auch offensiv die auffälligsten Spieler.

Fünf Minuten nach dem Auggener Führungstreffer hatte auf Binzener Seite Hannes Brenneisen beim 1:1-Ausgleich seinen spektakulären Auftritt. Nach einem Steilpass von Ben Nickel nahm Brenneisen den Ball technisch hochwertig mit und ließ Auggens Schlussmann Stefan Lauer keine Chance.

Dass der Gast nicht mit einer Führung in die Halbzeitpause ging, lag in erster Linie an Niklas Zähringer, der Lüchinger hervorragend ersetzte. Zähringer vereitelte vor der Pause drei, vier Auggener Topchancen.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff besaß Jonathan Ehret die große Gelegenheit, den FC Auggen wieder in Führung zu bringen. Doch er schob den Ball am kurzen Pfosten vorbei ins Toraus, nachdem er den TuS-Goalie bereits umspielt hatte. Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit ereignete sich auf dem prächtigen Binzener Rasen nicht mehr fiel. So blieb es bei der Punkteteilung.